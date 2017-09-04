﻿الداعية «الكوميدي» يؤيد مدّ حكم السيسي مدى الحياة

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن الداعية المصري المثير للجدل، مبروك عطية، أمس الإثنين، تأييده تعديل دستور البلاد وزيادة مدة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى مدى الحياة، مبررا ذلك بأن البلد لا تحتمل إهدارا للوقت والمال.

ويعرف عطية، الذي يعمل أستاذا في جامعة الأزهر في مصر، بأنه «داعية كوميدي»، إذ أثار السخرية والجدل مرارا بفتاويه، مثل «اللحية لا صلة لها بالإسلام»، و«التدخين ليس حراما ولكنه مكروه وعادة سيئة وقذرة»، و «لا يحق للزوج محاسبة زوجته على الخيانة».

وقال عطية في حوار لصحيفة «اليوم السابع» المصرية المعروفة بتوجهها الموالي للنظام: «طالما أننا اخترنا رئيسا نثق فيه، أيا كان اسمه، فما الداعي لتغييره بعد عدة سنوات»، لافتا إلى أنه يكره الثورات والمظاهرات، وأن ما شاهده منذ عام 2011 « تهريج وحرق أعصاب»، متابعا: «ماذا أخذنا من الديمقراطية والكلام الفارغ؟».

ودعا «المواطنين للبعد عن المشاركة السياسية»، مشددا على أنه لن يشارك في انتخابات أو استفتاءات أو غيرها قبل أن يصبح التصويت ببطاقة بالرقم القومي، مضيفا في الوقت ذاته: «أنا أؤمن جدا أن الرئيس السيسي مخلص ونزيه اليد، ولا يهمه كرسي ولا منصب، لكنه يدفع ثمن أخطاء الحكومة من شعبيته، لذلك يجب أن يبحث عن التنفيذيين أصحاب الفكر والحلول غير التقليدية».

وأطلق مؤيدو السيسي والمحسوبون عليه من الإعلاميين حملات لتهيئة الرأي العام لإجراء تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لأكثر من مدتين، إضافة إلى زيادة فترة المدة الرئاسية لـ 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ومنحه صلاحيات عزل الوزراء.