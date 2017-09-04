﻿السفير الفلسطيني لدى أنقرة يكشف «انزعاج» تركيا من تقارب حماس مع دحلان

غزة ـ «القدس العربي»:كشف السفير الفلسطيني لدى أنقرة، أن الأتراك منزعجون من التقارب الأخير الذي حصل بين حركة حماس، ومحمد دحلان، المفصول من حركة فتح، في تصريحات تشير إلى تضاؤل الآمال المعقودة على قدرة الجانب التركي على إتمام صفقة مصالحة لإنهاء الخلاف القائم بين حركتي فتح وحماس، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس محمود عباس لأنقرة ولقاء نظيره رجب طيب أردوغان.

وقال السفير فائد مصطفى في تصريحات أدلى بها لـ «فضائية النجاح»، إن تركيا منزعجة من التقارب الأخير الذي حصل بين حماس ودحلان. وأشار إلى أن هذا التقارب «ازعج» الجمهورية التركية، كون دحلان «شخصية سلبية من وجهة نطر الأتراك». وقال أيضا إن هناك «امتعاضا تركيا» من حركة حماس بسبب هذه الخطوة.

وتطرق السفير الفلسطيني إلى ملف المصالحة الفلسطينية، حيث نفى وجود أي مبادرة تركية جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. ورغم ذلك قال إن تركيا كانت ولا تزال تلعب دورا مهما في هذا الملف. وأضاف «تركيا تنظر إلى الانقسام الفلسطيني بأنه مدمر للقضية الفلسطينية»، مؤكدا أنها تدعو إلى تحقيق المصالحة في أسرع وقت ممكن.

وحول العلاقة التركية مع حماس، قال السفير مصطفى «الدعم التركي لغزة لا يعني دعم حماس، لكن تركيا تتطلع إلى ذلك من منظور إنساني، لما يمر به قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة». وأشاد مصطفى بالعلاقات التركية الفلسطينية، وحرص القيادة الفلسطينية على التشاور الدائم مع الجمهورية التركية، التي كان آخرها زيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا أنقرة، ولقاؤه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس عباس قد زار العاصمة التركية أنقرة قي 28 من الشهر الماضي، وبحث هناك عدة ملفات، منها الملف السياسي والتحرك الفلسطيني المقبل، في ظل الأفكار الأمريكية المطروحة لعملية السلام، إضافة إلى ملف الانتهاكات الإسرائيلية، وملف المصالحة الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس عقب لقائه أردوغان، إن إنهاء الانقسام يتطلب إلغاء اللجنة الإدارية المشكلة من قبل حماس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في غزة، وتنظيم الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.

وجاءت تصريحات السفير الفلسطيني متوافقة مع التصريحات السابقة التي أدلى بها نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لـ «القدس العربي»، حيث توقع مع بداية زيارة الرئيس عباس لأنقرة ألا يحدث «اختراق كبير» في ملف المصالحة مع حركة حماس، بسبب التقارب الأخير الذي حصل بين حركة حماس ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح وقتها أن زيارة الرئيس لتركيا تعد «زيارة عادية»، وأن ملف المصالحة سيكون أحد الموضوعات التي تطرح للبحث. وشكك نائب رئيس حركة فتح وقتها بقدرة تركيا في هذا الوقت بالذات، على التأثير على حماس، بسبب «التغييرات التي حدثت في قيادة حركة حماس». وقال «التقارب بين حماس والإمارات، هو من يضعف قدرة تركيا على التأثير على حماس، من أجل إنهاء الانقسام وإتمام عملية المصالحة».

وأخيرا لوحظ وجود تقارب بين حماس ودحلان الذي يعد أحد المقربين جدا من نائب رئيس الإمارات، وتمثل ذلك في تفاهمات أبرمت بين الطرفين، من بينها قيام الإمارات بتمويل مشاريع في قطاع غزة. وعقد وفد قيادي من حماس اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مقربين من دحلان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وهناك تم التوافق على تفاهمات من بينها العمل على معالجة ملف «المصالحة المجتمعية»، ودفع تعويضات لذوي الضحايا الذين سقطوا خلال الخلافات المسلحة التي سبقت سيطرة حماس على غزة، وعقب ذلك شرعت مصر بتخفيف القيود المفروضة على غزة وحركة حماس، حيث مدت القطاع بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء.

وسبق أن وجه دحلان العديد من الانتقادات إلى تركيا، في حين شنت وسائل إعلام تركية مقربة من النظام هجمات سابقة طالت الرجل، ووجهت له تهم دعم الانقلاب الفاشل. كذلك لا توجد علاقات حسنة بين كل من تركيا والإمارات التي تحتضن دحلان.

وكانت حركة فتح قد فصلت دحلان من عضويتها في عام 2011، حيث كان وقتها يشغل منصب عضو في اللجنة المركزية، ووجهت له تهما عدة من بينها قضايا جنائية ومالية.