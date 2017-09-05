قادة “بريكس″ يجتمعون مع قادة خمس دول نامية أخرى

القدس العربي- وكالات: من المقرر أن يجتمع قادة دول مجموعة “بريكس″ مع قادة خمس دول نامية أخرى اليوم الثلاثاء، مع بدء اليوم الختامي للقمة المنعقدة في مدينة شيامن الساحلية الصينية.

وستشمل المحادثات قادة كل من مصر وغينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، الذين تمت دعوتهم في إطار منتدى عملية “بريكس بلاس″، التي تتطلع إلى إشراك الاقتصادات النامية الأخرى في الحوار.

وتتألف مجموعة “بريكس″ من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي تعتبر نفسها قوة موازنة لما تعتبره نظاما عالميا يهيمن عليه الغرب.

وتدفع الصين لفكرة أن تكون “بريكس″ تكتل متماسك ودعا الرئيس الصيني شى جين بينج في خطابه الرئيسي يوم الأحد الدول إلى التصدي للحمائية العالمية المتزايدة والخروج بطرق ملموسة للتعامل مع المشكلات الناشئة عن العولمة.

يذكر أن مجموعة “بريكس″، التي تغطي أكثر من 25% من مساحة الأرض وتضم أكثر من 40% من سكان العالم، أسهمت بنسبة 22,5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي لعام 2015، بحسب ما يقوله التكتل نقلا عن تقييمات صندوق النقد الدولي.