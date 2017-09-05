أفغانستان: مقتل شخصين جراء قصف الناتو لحفل زفاف قرب كابول
Sep 05, 2017
“القدس العربي” – وكالات: قتل شخصان الثلاثاء، جراء قصف مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” لحفل زفاف في قضاء “قره باغ” التابع للعاصمة الأفغانية كابل.
وقال عبد السامي شريفي قائمقام قضاء قره باغ في تصريح للصحافيين، اليوم، إن طائرة تابعة للناتو قصفت حفل زفاف في قرية “جارجي” التابعة للقضاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف شريفي أن التحقيقات بدأت في مكان الحادث لمعرفة أسباب استهداف طائرة الناتو لحفل الزفاف.
وأردف أن المحققين يرجحون استهداف الطائرة لحفل الزفاف، عقب إطلاق ألعاب نارية في الهواء خلال الحفل.
وفي سياق متصل قال شهود عيان، إن عدد القتلى أكثر من اثنين، فيما لم يصدر أي بيان عن الناتو حتى الساعة 10:10 ت.غ حول القصف.
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الصحفي اسعد ابوقيلة الكلاب التونسية تهاجم الاطفال الليبيين في مطار المنستير في تونس واصوات ليبية تدعو الي غزو واحتلال تونس .
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الصحفي اسعد ابوقيلة الكلاب التونسية تهاجم الاطفال الليبيين في مطار المنستير في تونس واصوات ليبية تدعو الي غزو واحتلال تونس .
تفاصيل :
قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومراسل صحيفة صنعاء نيوز ومراسل لعدد من الإذاعات العالمية التي تبث علي الموجات القصيرة والأقمار الصناعية وخاصة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK القسم العربي في تصريحات صحافية نشرت اليوم الثلاثاء 5 / 9 / 2017 للاسف الشديد اصبح الليبيين بعد الزعيم معمر القدافي يتعرضون الي اهانات مستمرة في دولة تونس نقلآ عن مصادري الخاصة وشهود عيان عائلات ليبية تعرضت للتفتيش بالكلاب البولسية التونسية في مطار المنستير في تونس يوم السبت الماضي بل تعدي الامر الي اطلاق هذة الكلاب الضالة علي الاطفال الليبيين مما تسبب في حالات نهش واصابات بين المتوسطة والخطيرة جدا نتيجة هجوم هذة الكلاب علي الأطفال الليبيين بامر من شرطة مطار المنستير وانني اطالب من المنظمات الحقوقية العربية والدولية التحرك لحماية الليبيين في تونس وبصراحة هناك غضب كبير في ليبيا من طريقة معاملة الليبيين في المطارات التونسية وخاصة في مطا المنستير وتعرضهم للاهانة للعلم ان المسافرين الليبيين هم الوحيدون الدين يتم تفتشهم بالكلاب البوليسية التونسية
ونقل الصحفي الليبي المستقل اسعد امبية ابوقيلة ان هناك اصوات ليبية تدعو الي قفل الحدود بين تونس وليبيا نتيجة اهانة الليبيين وتفتشهم بالكلاب بل اصبحت الاصوات الليبية تعلو لاول مرة داخل ليبيا وتدعو الي غزو واحتلال بعض المدن التونسية الحدودية وخاصة مدينة بن قردان التونسية التي هي اصلا مدينة ليبية وختم أسعد أبوقيلة بقوله بعد الحرب العالمية التي قادها حلف الناتو لاسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي اصبحت ليبيا تعاني من الحروب الاهلية العديدة التي تهدد بتقسيم ليبيا وعودة الاستعمار .
اسعد امبية ابوقيلة
صحفي وكاتب ليبي مستقل
بقلم ( اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل )
الصحفي اسعد ابوقيلة الكلاب التونسية تهاجم الاطفال الليبيين في مطار المنستير في تونس واصوات ليبية تدعو الي غ