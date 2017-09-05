أفغانستان: مقتل شخصين جراء قصف الناتو لحفل زفاف قرب كابول

“القدس العربي” – وكالات: قتل شخصان الثلاثاء، جراء قصف مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” لحفل زفاف في قضاء “قره باغ” التابع للعاصمة الأفغانية كابل.

وقال عبد السامي شريفي قائمقام قضاء قره باغ في تصريح للصحافيين، اليوم، إن طائرة تابعة للناتو قصفت حفل زفاف في قرية “جارجي” التابعة للقضاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف شريفي أن التحقيقات بدأت في مكان الحادث لمعرفة أسباب استهداف طائرة الناتو لحفل الزفاف.

وأردف أن المحققين يرجحون استهداف الطائرة لحفل الزفاف، عقب إطلاق ألعاب نارية في الهواء خلال الحفل.

وفي سياق متصل قال شهود عيان، إن عدد القتلى أكثر من اثنين، فيما لم يصدر أي بيان عن الناتو حتى الساعة 10:10 ت.غ حول القصف.