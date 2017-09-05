فيل يقتل رجلاً حاول التقاط صورة “سيلفي” معه

“القدس العربي” – وكالات: دهس فيل بري ضخم رجلاً مخموراً، حاول التقاط صورة “سيلفي” معه وتسبب بمقتله، وذلك بالقرب من منطقة “كوانرموندا” شرقي الهند.

وعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الثلاثاء، مقطعاً مصوراً على موقع “يوتيوب”، يُظهر فيلاً يطارد رجلاً من السكان المحليين، ثم يسقطه أرضاً ويدوسه.

وأوضحت الصحيفة أن “أشوك بهارتي” (50 عاماً)، كان يشرب الكحول، قبل اقترابه من الفيل، محاولاً أن يلقط صورة سيلفي معه؛ الأمر الذي استفز الفيل وتسبب بوقوع الهجوم.

وأضافت أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى.