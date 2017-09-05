مجزرة طائفية تودي بـ 17 مدنياً بينهم أطفال في حماة

“القدس العربي” – دمشق – هبة محمد: قتل أكثر من 15 مدنياً، من بينهم 11 شخص من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال، على يد عناصر المخابرات العسكرية وميليشيات الدفاع الوطني في مرزعة الهوات التابعة لقرية “معرزاف” بريف حماة.

وهاجمت قوة من ميليشيات الدفاع الوطني وعناصر المخابرات العسكرية قرية الهوات وقتلوا حوالي 17 مدنياً بينهم نساء وأطفال جميعهم من أبناء الطائفة السنية، ثأراً لمقتل أحد عناصر الدفاع الوطني حيدر مرهج الذي ينحدر من قرية “أصلية” ذات الغالبية العلوية، حيث وجدت جثته مرمية على الطريق الواصل بين قريتي ” معرزاف وأصلية” غرب حماة.

وأفاد مصدر مطلع لـ”القدس العربي” ان معظم عائلة مرهج هم متطوعون لدى المخابرات العسكرية وعلى رأسهم ابن أخ القتيل حسام مرهج، وهو أحد منظمي الميليشيات التي هاجمت العائلات السنية وقتلت 17 منهم انتقاماً لمقتل عمه.

وأكد المصدر أن من بين القتلى 11 ضحية من عائلة “الجويد” وهم من أهالي قرية الهوات الواقعة تحت سيطرة قوات النظام غرب حماة بحوالي 20كم، فيما بقي قاتل حيدر مرهج مجهول الهوية.

وعرف من الضحايا كل من محمد عليوي الجويد، وسارة الجويد، وعمر محمد الجويد، وآلاء محمد الجويد، وياسمين رمضان، ويسرى النزال، وعيسى الهزاع، وصفوان الهزاع، وجمعة الهزاع، وشحادة الهزاع، وشاب من عائلة الصفوق من بلدة المجدل، بالإضافة إلى سبعة أطفال.