الإحتلال الإسرائيلي يواصل بيع السلاح لميانمار وتركيا تنجح في إدخال المساعدات للروهينغا

“القدس العربي” – وكالات : رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب مقال نشرته صحيفة إسرائيلية اليوم، في حين تتواصل ردود العنف المنددة بأعمال العنف هناك في ظل تزايد أعداد اللاجئين إلى بنغلادش المجاورة .

ونشرت صحيفة “هآرتس″ على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، مقالا للكاتب جون براون جاء فيه:” على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم فإن الإحتلال الإسرائيلي يصر على بيع السلاح للنظام هناك”.

وحمل المقال عنوان:” مع تصاعد العنف، إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار”.

وقال الكاتب إن الجنرال مين أونغ هلينغ، زار الإحتلال في سبتمبر/أيلول عام 2015 في “مهمة شراء” من مصنعي أسلحة إسرائيليين.

وأضاف:” التقى وفده مع الرئيس رؤبين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي “.

وذكر الكاتب أيضا أن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلي، ميكائيل بن باروخ، زار ميانمار في صيف عام 2015.

ولفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري في “التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان (إسرائيليين) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار”.

وقال:” في رد مبدئي أصدرته في شهر مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع ألا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح شأنا دبلوماسيا”.

وأشار الكاتب إلى أن ليبرمان اعتبر أن إسرائيل “تتموضع في العالم المتنور، وهو الدول الغربية، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصادر للسلاح، نحن نُموْضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على ذات السياسة”.

ولكن براون استذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي “فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار”.

تركيا لسو كي: العنف في ميانمار يثير قلقا بالغا بين المسلمين

في المقابل وفي أعقاب الاتصال الذي أجراه الرئيس التركي مع رئيسة الحكومة الميانمارية، جرى السماح لوكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) بالدخول إلى ميانمار كأول وكالة مساعدات أجنبية تدخل المنطقة، والسماح لها بإدخال ألف طن من المساعدات الإنسانية كمرحلة أولى” بحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وكان أردوغان قال لزعيمة ميانمار أونج سان سو كي اليوم الثلاثاء إن العنف ضد الروهينغا يثير قلقا عميقا في العالم الإسلامي وإنه سيوفد وزير خارجيته إلى بنغلادش لبحث القتال.

وذكرت مصادر بالرئاسة التركية أن إردوغان أبلغ سو كي اليوم الثلاثاء أن ما يحدث انتهاك لحقوق الإنسان وأن العالم الإسلامي يساوره قلق عميق. كان إردوغان قال إن العنف ضد الروهينجا يمثل إبادة جماعية.

وأضافت المصادر أن إردوغان وسو كي بحثا أيضا خلال الاتصال الحلول المحتملة لإنهاء القتال وسبل توصيل مساعدات إنسانية للمنطقة.

وقالت إن إردوغان ندد بالإرهاب والعمليات التي تستهدف المدنيين وعبر عن قلقه من أن تتحول التطورات إلى أزمة إنسانية خطيرة.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيسافر من باكو إلى بنغلادش مساء غد الأربعاء وسيعقد اجتماعات يوم الخميس.

الأمم المتحدة معسكرات اللاجئين امتلأت عن آخرها

من جهتها أشادت الأمم المتحدة بمقترح تركيا فتح بنغلاديش حدودها أمام الروهنغيا مع تحمل أنقرة مصاريف هؤلاء اللاجئين وتدعو الدول الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، محذرة في الوقت نفسه

من أن إيواء لاجئي الأقلية المضطهدة المسلمة القادمين من ميانمار إلى الجارة بنغلادش قد وصل لأقصى طاقة استيعابية .

وذكر يوسف تريبورا، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في دكا، عاصمة بنغلادش، اليوم الثلاثاء أن معسكرات اللاجئين الروهينغا في بنجلاديش امتلأت عن آخرها وقالت إن 123 ألف من مسلمي أقلية الروهينغا كانوا قد فروا بالفعل قبل اندلاع أعمال العنف في ميانمار.

من جانبها طالبت دكا اليوم المجتمع الدولي بالضغط على ميانمار لإعادة مسلمي الروهينغا سريعا، بعدما عبروا الحدود إلى بنغلادش.

وأصدرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة هذا النداء في الوقت الذي يعاني فيه العاملون فى مجال الإغاثة بالنسبة للتعامل مع تدفق أكثر من 100 ألف مواطن من مسلمي الروهينغا لبنغلادش.

وقالت حسينة بعد لقاء السفيرة الإندونيسية في بنغلادش رينا بريهتياسميارس سويمارنو في دكا ” استضافة هذا العدد الضخم من مواطني ميانمار عبء كبير على بنغلادش، ولقد قدمنا لهم أماكن إيواء لأسباب إنسانية فقط”.

وحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية فإن الآلاف من أقلية الروهينغا لا يزالون يصلون يوميا إلى بنغلادش عبر الحدود مع ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهيغا في أراكان.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن، في 28 أغسطس/آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.