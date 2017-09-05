الفنانة اللبنانية أمل حجازي تعتزل الفن وترتدي الحجاب

لندن – “القدس العربي”:

تناقل مستخدمون على مواقع التواصل ما قالته الفنانة اللبنانية أمل حجازي بشأن اعتزالها الفن نهائيا. وفي تصريح لم يتوقعه كثيرون، أعلنت إرتدائها الحجاب.

ونشرت تدوينة عبر حسابها على “فيسبوك”، تؤكد فيها اعتزالها نهائيا: “واخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين… منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه ولم أكن أمتهنه مهنة بل كان هواية والدين برغم أنني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائما الهداية الكاملة”.

مضيفة: “إنني لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعا الفن المحترم وفنانون محترمون كثيرون، لكني أتكلم عن ذاتي، إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وستكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر، أردت اليوم أن أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب شكرا لكل شخص كان يحب فني، ومن يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن، ليست كأية سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة، وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور. كان هذا القرار في يوم عرفة الحمد لله على هذه النعمة”.

وشاركت حجازي في عام 1998 ببرنامج كأس النجوم، وأطلقت أول ألبوماتها “آخر غرام” سنة 2001. وفي عام 2008 أصدرت أمل ألبوم ” كيف القمر”، وتزوجت من رجل الأعمال اللبناني محمد البسام، فابتعدت عن الأضواء فترة. ومنذ نحو عامين، أصيبت أمل حجازي بأزمة صحية أبعدتها عن الفن. وقبل أيام إنتشرت الكثير من الإشاعات تفيد عن حجاب أمل، إلا أنها رفضت الرد حينها، لتفاجئ جمهورها بهذا التصريح.