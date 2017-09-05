الحوثيون يعلنون تدمير دبابة للجيش السعودي جنوبي المملكة

صنعاء – (د ب أ) : أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، تدمير دبابة تابعة للجيش السعودي، في قصف استهدف موقعا للجيش في مدينة نجران جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” اليمنية التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله “إن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ موجه دبابة سعودية قبالة منفذ الخضراء، ما أدى إلى تدميرها”.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية “دكت موقعي الشبكة والقيادة بعدد من القذائف”، دون الإشارة إلى الخسائر التي خلفها القصف.

ولم يصدر التحالف العربي، بقيادة السعودية، أي تعليق حول ذلك حتى الآن.

ويعلن الحوثيون بصورة متكررة إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السعودية، وعادة ما ينفي التحالف العربي مزاعم الحوثيين ويؤكد أنه تم اعتراضها.

مقاتلات التحالف تغير على نقاط ومواقع للحوثيين

في المقابل شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت نقاط تفتيش ومواقع عسكرية للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح شمالي وشرقي العاصمة صنعاء.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن مصادر محلية، قولها “إن مقاتلات التحالف قصفت بكثافة نقاط تفتيش ومواقع لمليشيا صالح والحوثي في نقطة الأزرقين، بمديرية همدان”.

كما استهدفت غارات أخرى نقاط تفتيش للمليشيا بالقرب من النقطة التي تتحكم بمدخل صنعاء الشمالي، حسب المصادر ذاتها.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المنطقة عقب الغارات، فيما تصاعدت الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة من المواقع المستهدفة.

ورجحت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى من المليشيات.

وتزامنت الغارات مع تواصل المعارك بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي وصالح في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وتركزت المعارك بحسب المصادر في مناطق القرن، والمدفون، والقتب، والجبيل، ومحيط جبل المنارة.