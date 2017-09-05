قائد إيراني رفيع : السعودية تشتري باموال الشعب معدات لا يمكنها استخدامها  

“القدس العربي” :

هاجم العميد فرزاد اسماعيلي قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني قائدُ مقرِ خاتمِ الأنبياء سياسات التسلح السعودية ووصفها بانها أموال مجرد تذهب لدول الاستكبار ولا تحقق أمنا محليا. وقالقائد مقر الدفاع الجوي الإيراني في حوار تلفزيوني أن هناك دوله تشتري أسلحة بأموال الشعب ولكنها تعجز عن صناعة ما يحمي اجوائها ” -في إشارة للسعودية -.

وقال العميد فرزاد اسماعيلي خلال برنامج “من طهران” بث الأربعاء يوم الماضي خلال قناة العالم ” لن نكون مثل بقية الدولة التي تأخذ كل ثروات بلادها وتسييلها لدول ا لاستكبار مقابل هذه شراء الأسلحة” وقال ان رسالة ايران واضحة عبر اطلاق هذه المنظومة الدفاعية – في إشارة الى السعودية والامارات “الدول التي تدعو لمقاطعتنا نحن نعلم مقصدهم ” وأضاف ” هم يريدون إضعافنا ولن نسمح بذلك” واكمل ” بإمكانياتنا الإقليمية نتصدى لأي تهديد و لن نسمح بمرور أي طائرة في اجوائنا دون إذن منا ” واكد العميد فرزاد اسماعيلي ثقة ايران في قدراتها وتأثيرها الإقليمي قائلا” أقول للامة الإسلامية أن إيران هي الأقوى في المنطقة ونحن ندافع عن المظلومين وخطابنا السياسي واحد “

وفي رد له على سؤال من صحيفة “وطن امروز″ (الوطن اليوم) الصادرة في طهران حول الاسلحة الحديثة ومنها المقاتلات التي تشتريها دول مثل السعودية وفيما اذا كانت تشكل تهديدا لايران، اكد قائد مقر الدفاع الجوي الايراني ان الحكومة السعودية تشتري باموال الشعب السعودي والنفط المتعلق بالاجيال القادمة معدات لا يمكنها استخدامها حتى في طريقها الصحيح، ولو افترضنا انها قادرة على استخدام كل هذه الطائرات ضد دولة مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية فانها تعرف عمقها الاستراتيجي وعمقنا الاستراتيجي جيدا، ونحن لا نطلق تصريحات التحدي ضد دولة مثل السعودية اطلاقا الا اننا سنرد عليهم لو اطلقوا التحدي.

وأكد قائد مقر “خاتم الانبياء” للدفاع الجوي الايراني العميد فرهاد اسماعيلي، -وفقا للصحيفة – توفر الاستعداد لنشر القوات ومنظومات الدفاع الجوي في دول جبهة المقاومة، وتنفيذ ذلك فيما لو صدر الايعاز من قائد الثورة الاسلامية.

وكشف العميد فرزاد اسماعيلي قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني خلال الحوارالتلفزيوني عن المنظومات الدفاعية الأربع التي دشنتها أولاها منظومة سميع″ التقنية المتقدمة ومنظومة بصير “ومنظومة عروج، مشيراً الى ان الرسالة التي توجهها إيران للعدو عبر هذه المنظومات ” اننا يقظون”. وقال مما يفهم بانه تساؤل موجه للسعودية “لماذا أولئك الذين يدعون ان لديهم المال لم يتمكنوا من حماية اجوائهم ” -في إشارة للقصف الذي يطال الاراضي السعودية من قبل الحوثيين -

وجدد العميد فرزاد اسماعيلي قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني قائدُ مقرِ خاتمِ الأنبياء ترحيب إيران بفتح اجوائها للطيران القطري.

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