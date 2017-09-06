﻿بريطانيا توقف 4 عسكريين يعدّون لاعتداءات إرهابية

لندن ـ «القدس العربي»: أوقفت الشرطة البريطانية، أمس، أربعة عسكريين موظفين، يشتبه بانتمائهم إلى حركة النازيين الجدد «العمل الوطني» الإرهابية.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن بين الموقوفين عسكريين. وقالت في بيان «يمكننا التأكيد أن الشرطة أوقفت عددا من أفراد الجيش»، لم تحدده الوزارة، موضحة أن التحقيق عهد به إلى الشرطة. وتجرى عمليات دهم لمختلف منازل الموقوفين الذين كانوا يعيشون في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة، في برمنغهام وباويز (ويلز) وايبسيتش ونورث هامبتن.

و»العمل الوطني» هي مجموعة يمينية متطرفة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.