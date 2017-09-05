تقارير إعلامية: تجسس مغربي على وزراء جزائريين في باريس!
الجزائرـ «القدس العربي»: قالت تقارير إعلامية فرنسية إن وثائق تم العثور عليها في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار تحقيقات حول التلاعب بوثائق رسمية كشفت عن تجسس مغربي على وزراء جزائريين خلال وجودهم في العاصمة الفرنسية. ويتعلق الأمر بكل من حميد قرين وزير الإعلام السابق، والطاهر حجار وزير التعليم العالي الحالي، وورقة أخرى تخص نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية الأسبق، وأحد المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إن التحقيقات في قضية تسريب معلومات ووثائق على مستوى شرطة الحدود في مطار أورلي الفرنسي، والتي تشير إلى تورط ضابط أمن فرنسي وضابط استخبارات مغربي، كشفت أن مسؤولين جزائريين كانوا محل متابعة وتجسس مغربي.
وذكر التقرير الصحافي أن التحقيقات كانت في الأساس تخص قضية تسريب وثائق بخصوص رعايا مغربيين متابعين من طرف أجهزة الأمن الفرنسية، إلى ضابط استخبارات مغربي، وأنه خلال عملية التحقيق والتفتيش في منزل مدير شركة أمن على مستوى مطار أورلي، وهو فرنسي من أصول مغربية، تم العثور على وثائق تخص تنقل مسؤولين جزائريين فوق التراب المغربي، ويتعلق الأمر بحميد قرين وزير الإعلام السابق، والطاهر حجار وزير التعليم العالي، واللذين كانا في باريس في يناير/ كانون الثاني 2017، أما الوثيقة التي تخص نور الدين يزيد زرهوني فيجهل ما إذا كان لها علاقة أيضا بتنقلاته في العاصمة الفرنسية، أم أن لها علاقة بأمور أخرى، علما أن زرهوني سبق له أن شارك في ثورة التحرير، وكان عضوا في وزارة التسليح والعلاقات العامة خلال فترة الكفاح المسلح، والتي كانت نواة جهاز الاستخبارات الجزائري، كما تولى زرهوني قيادة جهاز المخابرات في بداية الثمانينيات.
ويثير العثور على تلك الوثائق بحوزة مدير شركة أمن في مطار أورلي تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي وصلت بها تلك الوثائق إلى ذلك المكان، خاصة وأن الوثيقتين المتعلقتين بالوزيرين قرين وحجار مسربتان من السفارة الجزائرية في باريس، وأنها عبارة عن تقارير يتم إرسالها من طرف السفارة بخصوص تنقلات المسؤولين الجزائريين في الخارج، وهو ما يعني أن هناك خيانة على مستوى السفارة الجزائرية في باريس، علما أن السفارة بقيت من دون سفير منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إقالة السفير عمار بن جمعة بطريقة غريبة، ومن دون أن تكون أية مقدمات أو تفسيرات لهذا القرار، ولم يتم تعيين سفير جديد إلا منذ ثلاثة أيام.
ووجهت النيابة تهمة تسريب معلومات سرية مقابل رشوة للضابط الفرنسي شارل.د المتهم في هذه القضية، على اعتبار أنه حصل على إقامة مجانية في المغرب عدة مرات، ولكن تبقى هناك عدة نقاط ظل في هذه القضية، لأن التحقيقات تشير إلى أن ضابط شرطة الحدود هو مصدر الوثائق، وهو يقول إنه أخذ تلك المتعلقة بالمسؤولين الجزائريين عن طريق الخطأ، لكن كيف وصلت وثائق صادرة عن السفارة الجزائرية إلى شرطة الحدود؟ أم أن هناك جهات أخرى حصلت عليها؟
بدلاً من التجسس على الأعداء أصبحنا نتجسس على بعضنا البعض !
لا ينفع الإصلاح مع هكذا أنظمة قمعية زادت من تخلف شعوبها
ولا حول ولا قوة الا بالله
هذا ما ينتظره بعض الإخوة في الجزائر للهجوم على المغرب.
مشكل المغرب والجزائر سياسي يستفيد منه النظامين ويدفع الشعبين الثمن
التحية للشعبين الشقيقين المغربي والجزائري .
تصرفات دنيئة يمارسها النظام في المغرب و هل اصبحت الجزائر تشكل له العقدة الابدية حتى يتبع خطوات وزراء يذهبون الى فرنسا في وضحي النهار .الارهاب انطلق من المغرب الى سوريا والعراق و كل اوروبا فاين كانت المخابرات المغربية لتوقفهم قبل سفرهم خارج المغرب و يرتكبون جرائمهم?
هزلت يا للمهزلة .
تصرفات صبيانية لا يمارسها الا الفاشلون .ماذا يجني من معلومات من وزراء لا يملكون اي معلومة ذات قيمة استخبراتية. كان عليه اعتقال الارهابيين المغاربة الذين جندوا من التراب المغربي والتحقوا بالعراق و سوريا و اوروبا و اصبحوا يشكلون الاغلبية بين الاجناس.
و هل المخابرات الجزائرية نائمة لحماية اي معلومة ذات قيمة . وزراء يسافرون الى فرنسا للسياحة كمواطنين ولا يملكون اي معلومة مفيدة للمغرب.
سبعة اقمارصناعية جزائرية الصنع تراقب النملة على الارض و مازال المغرب يمارس الطرق البدائية لجمع المعلومات.
بعد أن نشر الجاسوس كريس مونتانا وثائق عن جميع المرسلات التي تمت بين السفراء المغاربة ووزارة الداخلية وكشف عن كمية الأموال والسفريات والطاجين التي صرفها القصر علي شخصيات فاشلة في امريكا وفرنسا وبريطانيا لشراء ذممهم في ما يخص الصحراء الغربية فكانت النتائج مخيبة غير الان من استراتيجيته وأراد تقليد كريس مونتانا مثل الغراب الذي أراد تقليد الطاووس في مشيته وهذه هي النتائج.
على الإخوة المعلقين المتحمسين لنظام العسكر أن يعودوا إلى الماضي القريب ليعرفوا أن نواة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مكونة من جزائريين خريجي العشرية الحمراء التي قتل فيها الجيش الجزائري أزيد من 300000 جزائري ونحن نتذكر أنها أعلنت ولاءها لبلادن ومن ثم أخذت التسمية والعالم يعرف أنها مخترقة من المخابرات الجزائرية والكل يتذكر اختطاف فرنسيين لمساومة فرنسا في قضية الصحراء المغربية ونحن نعرف من قام بالعمل الإرهابي في فندق أطلس إسني بمراكش سنة 1994 المتورط فيها جزائريون لا زالوا مسجونين بمدينة القنيطرة وما ذا يفعل يزيد زرهوني وزير الداخلية السابق في فرنسا وهو معروف بعدائه للمغرب وارتباطه بالمخابرات الجزائرية معروف فالمخابرات المغربية لا بد أن تتأكد أن الجزائريين لا يخططون لفندق إسني جديد.