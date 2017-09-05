﻿مجزرة طائفية مروّعة تودي بـ17مدنيا بينهم نساء و7 أطفال في ريف حماة السورية

دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: في مجزرة مروعة قتل أكثر من 15 مدنياً، من ضمنهم 11 شخصاً من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال، على يد عناصر المخابرات العسكرية وميليشيات الدفاع الوطني، في مزرعة الهوات التابعة لقرية «معرزاف» في ريف حماة.

وفي التفاصيل، هاجمت قوة من ميليشيات الدفاع الوطني وعناصر المخابرات العسكرية قرية الهوات وقتلوا حوالى 17 مدنياً بينهم نساء وأطفال جميعهم من أبناء الطائفة السنية، ثأراً لمقتل أحد عناصر الدفاع الوطني «حيدر مرهج» الذي يتحدر من قرية «أصلية» ذات الغالبية العلوية، حيث وجدت جثته ممددة على الطريق الواصل بين قريتي «معرزاف وأصلية» غرب حماة.

وأفاد مصدر مطلع لـ«القدس العربي» بأن معظم عائلة مرهج هم متطوعون لدى المخابرات العسكرية، وأن أحد افراد عائلته هو أحد منظمي الميليشيات التي هاجمت العائلات السنية وقتلت العديد منهم.

وأكد المصدر أن من بين القتلى 11 ضحية من «عائلة الجويد» وهم من أهالي مزرعة الهوات الواقعة تحت سيطرة قوات النظام غرب حماة بحوالى 20 كم، فيما بقي قاتل «حيدر مرهج» مجهول الهوية.وعرف من الضحايا كل من محمد عليوي الجويد، وسارة الجويد، وعمر محمد الجويد، وآلاء محمد الجويد، وياسمين رمضان، ويسرى النزال، وعيسى الهزاع، وصفوان الهزاع، وجمعة الهزاع، وشحادة الهزاع، وشاب من عائلة الصفوق من بلدة المجدل، بالإضافة إلى سبعة أطفال. وفور انتشار خبر مقتل «حيدر مرهج» على الصفحات الإخبارية الموالية، لاقى سيلاً من الاتهامات الموجهة لأهالي مزرعة الهوات، مطالبين بالثأر للقتيل، مرجعين السبب الى وجود الجثة بالقرب من المزرعة، بينما رصدت «القدس العربي» الكثير من التعليقات الغاضبة والمستنكرة للمجزرة على صفحات التواصل الاجتماعي.