مجزرة طائفية مروّعة تودي بـ17مدنيا بينهم نساء و7 أطفال في ريف حماة السورية
دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: في مجزرة مروعة قتل أكثر من 15 مدنياً، من ضمنهم 11 شخصاً من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال، على يد عناصر المخابرات العسكرية وميليشيات الدفاع الوطني، في مزرعة الهوات التابعة لقرية «معرزاف» في ريف حماة.
وفي التفاصيل، هاجمت قوة من ميليشيات الدفاع الوطني وعناصر المخابرات العسكرية قرية الهوات وقتلوا حوالى 17 مدنياً بينهم نساء وأطفال جميعهم من أبناء الطائفة السنية، ثأراً لمقتل أحد عناصر الدفاع الوطني «حيدر مرهج» الذي يتحدر من قرية «أصلية» ذات الغالبية العلوية، حيث وجدت جثته ممددة على الطريق الواصل بين قريتي «معرزاف وأصلية» غرب حماة.
وأفاد مصدر مطلع لـ«القدس العربي» بأن معظم عائلة مرهج هم متطوعون لدى المخابرات العسكرية، وأن أحد افراد عائلته هو أحد منظمي الميليشيات التي هاجمت العائلات السنية وقتلت العديد منهم.
وأكد المصدر أن من بين القتلى 11 ضحية من «عائلة الجويد» وهم من أهالي مزرعة الهوات الواقعة تحت سيطرة قوات النظام غرب حماة بحوالى 20 كم، فيما بقي قاتل «حيدر مرهج» مجهول الهوية.وعرف من الضحايا كل من محمد عليوي الجويد، وسارة الجويد، وعمر محمد الجويد، وآلاء محمد الجويد، وياسمين رمضان، ويسرى النزال، وعيسى الهزاع، وصفوان الهزاع، وجمعة الهزاع، وشحادة الهزاع، وشاب من عائلة الصفوق من بلدة المجدل، بالإضافة إلى سبعة أطفال. وفور انتشار خبر مقتل «حيدر مرهج» على الصفحات الإخبارية الموالية، لاقى سيلاً من الاتهامات الموجهة لأهالي مزرعة الهوات، مطالبين بالثأر للقتيل، مرجعين السبب الى وجود الجثة بالقرب من المزرعة، بينما رصدت «القدس العربي» الكثير من التعليقات الغاضبة والمستنكرة للمجزرة على صفحات التواصل الاجتماعي.
ليست المجزرة الأولى التي يقدم عليها العلويين في حق السُنة بسوريا تحت رعاية النظام ولن تكون الأخيرة
على أهل السُنة بسوريا التوحد كما يتوحد أعدائهم الصفويين وإلا سيتم فناؤهم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ
وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) الأنفال
ولا حول ولا قوة الا بالله
أليس الأبدى بمن احتفل بتعادل منتخب سوريا و إيران، أن يترحم أولاً و لو بشكل خجول، على ١٧ مدني قتلهم النظام اليوم في ريف حماة؟ أم أن الاحتفال بحدث رياضي لا يحمل معنى سياسي، أما الترحم على مدنيين يحمل معنى سياسي و لربما من المعاصي؟
نظام عنصري مصاص دماء و آكل لحوم البشر و سيسقط باذن الله مهما بلغت التضحيات
هذا دليل قاطع على ان هذا النظام قد جيش الطائفة العلوية ضد سنة سورية، وارتكاب المجازر في عائلاتهم وأطفالهم والكل يتفرج، هذه نهاية الانسانية، هذا عصر التوحش، عصر شريعة الغاب، لو كان هؤلاء مسيحيون لقام الغرب الدنيا ولم يقعدها، او كانوا شيعة لقامت ايران وحزب الشاطر حسن الدنيا واتهموا السنة بقتل الاقلية، أين حماة المسلمين الذين يمطروننا بالوعود، أين هي الجامعة العربية، أين المؤتمر الإسلامي، المسلمون يقتلون في كل مكان والكل يتفرج.
هذا النظام قتل من السوريين اكثر من نصف مليون سوري ابرياء بكل انواع الاسلحة واليوم يريد العالم انقاذه وتعويمه مرة اخرى
لقد فقد الغرب مصداقيته، وفقدت الانظمة العربية شرعيتها، وعلى السوريين اليوم كالفلسطينيين ان يقبعوا شوكهم بأيديهم ولا حل الا باستمرارية ثورتنا واسقاط هذا النظام الكيماوي