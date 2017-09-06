﻿الاحتلال يقتحم معرض «بلوزتي فلسطينية» في رام الله ويصادر أجهزة

رام الله – «القدس العربي»: في اتفاقية اوسلو هناك بند اسمه «المطاردة الساخنة» يسمح لجيش الاحتلال باقتحام المدن الفلسطينية «لإيقاف عملية فدائية او إحباطها» ، لكن أن يقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ومركز السلطة الفلسطينية كي يمنع بيع «بنادق الخرز والألعاب النارية» فهذا خارج أي اتفاقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بكل تأكيد.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز المدينة وقامت بمداهمة محال تجارية عدة ومطبعة، وألصقت بيانًا من قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية يقول فيه إنه «وفقا لصلاحياته كقائد لقوات جيش الاحتلال في المنطقة، وحيث أنه يرى أن الأمر ضروري لأجل الحفاظ على الأمن والنظام العام، يمنع استخدام أي سلاح مخصص للهو خاصة الخرز والألعاب النارية».

كما قامت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام معرض «بلوزتي فلسطينية» في مدينة رام الله فجر أمس الثلاثاء وصادرت أجهزة ومواد طباعة وعدد من المنتجات المعروضة. وقال أحد القائمين على المعرض لـ «القدس العربي» إن «هذا إجراء احتلالي تعسفي يستهدف كل ما هو فلسطيني، واقتحام المعرض جاء في إطار حملة استهدفت عددا من المطابع والمحال التجارية في رام الله. وتمت مصادرة عدد من الأجهزة والطابعات المستخدمة لأغراض دعائية، المعرض يحتوي على هدايا ومنتوجات يدوية فلسطينية».

وحسب مصادر فلسطينية فقد أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مطبعة في مدينة رام الله واستولت على معداتها، واستولت على طابعات وأجهزة كمبيوتر قبل أن تغلق مطبعة «النور» التي تقع في عمارة النجمة وسط مدينة رام الله. وعلق جنود الاحتلال منشورات على محال تجارية تمنع أصحابها من تداول وبيع ألعاب «الخرز». كما اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة.

وفي جنوب الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة الخليل واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت أمر ودورا شمال وجنوب المدينة خلال عمليات دهم وتفتيش، كما داهمت عدة أحياء في المدينة. وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال إنه تمت مصادرة أموال تابعة لحركة حماس بقيمة 3400 شيقل و1750 دينارا وسيارة.

وفي سياق آخر ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة تصريح العمل لمواطن فلسطيني كانت قد اعتقلته جورا خلال فترة الحرائق التي شهدتها إسرائيل، ومن ثم أطلقت سراحه دون ان توجه إليه أي تهمة، لكنها رغم ذلك، لم تقم بإغلاق الملف ضده ولم تعد اليه تصريح العمل في اسرائيل. وقال جواد قطوش الذي اعتقل بزعم قيامه بإشعال حريق، وتبين انه قام عمليا بإحراق أشواك في أرضه انه منذ سحب تصريح العمل منه لا يستطيع إعالة أطفاله الأربعة.

ويقيم قطوش في قرية بتير وكان أحد المعتقلين القلائل على خلفية الحرائق. وتم تصويره بواسطة كاميرا للحراسة أثناء قيامه بإشعال نار صغيرة في أرضه الزراعية. وقال: «في كل يوم سبت أعمل في أرضي. لدي أشجار تين وعنب وزيتون، وأنا أقوم بتنظيف الأرض. وقد أشعلت في حينه النار لحرق الأشواك، وانتظرت حتى خمدت ثم عدت الى البيت، فوجدت جنودا أمروني بالصعود الى الجيب».

وتم اعتقال قطوش بشبهة إشعال حريق رغم انه أشعل النار في أرضه، على مسافة 400 متر من منزله، وحوالى كيلومترين من أي مستوطنة او منشأة اسرائيلية. كما انه قام بإخماد الحريق، ولم تنتشر النيران. وتم اعتقاله طوال خمسة أيام في سجن ايشل ونشرت الشرطة في حينه الصور التي يظهر فيها وهو يشعل النار كدليل على تهمته وعلى وجود «انتفاضة حرائق». وتم إطلاق سراحه بكفالة شخصية.

ورغم مرور أكثر من تسعة أشهر وعدم تقديم لائحة اتهام ضده او التحقيق معه مرة أخرى، إلا انه لم يسترد بعد تصريح العمل في اسرائيل، ويجد صعوبة في إعالة اسرته.

وكان قطوش يعمل في البناء في بيت شيمش القريبة من القدس. وقالت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إنه لم يتم إعادة تصريح العمل له لأن ملفه لا يزال مفتوحا في الشرطة. وقالوا في شرطة شاي إن التحقيق انتهى وتم تحويل الملف الى النيابة العسكرية.