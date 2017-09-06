﻿العدل الإسرائيلية تثبت ملكية 876 دونما للمستوطنين

رام الله – «القدس العربي»: قالت لجنة إعمار الخليل إن وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان أقدم على إصدار تصريح بالغ الخطورة بتخويل المستوطنين اليهود في البؤر الاستيطانية الموجودة في البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، صلاحية إنشاء مجلس مستوطنين ذي صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات المجالس والبلديات الموجودة داخل دولة الاحتلال.

وبناء عليه أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني نومه قرارا بصيغة أمر عسكري يحمل الرقم 01789.

وقالت اللجنة إنها تنظر إلى قرار وزارة جيش الاحتلال على أنه قرار باطل وغير قانوني ومخالف لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، كما أن قرار وزارة جيش الاحتلال جاء رضوخا لطلبات المستوطنين المستمرة من أجل إعطائهم صلاحيات إدارة شؤونهم وشؤون المنطقة التي يحاولون اقتطاعها من البلدة القديمة بما في ذلك إدارة الممتلكات الفلسطينية التي يسيطرون عليها وأي عقارات أخرى تحت حوزتهم أو يضعون اليد عليها.

واعتبرت ان أطماع المستوطنين ودولة الاحتلال في اقتطاع جيب جغرافي متعمق داخل البلدة القديمة بدأت منذ سنوات عديدة، يضم فيه الحرم الإبراهيمي الشريف والبيوت التي استولى عليها المستوطنون ومحاولاتهم التوسع بسرقة الممتلكات الفلسطينية والمغلقة بأوامر عسكرية، وتهجير السكان الفلسطينيين باستخدام مختلف أساليب الضغط وتضييق الخناق عليهم لتسهيل تنفيذ مخططاتهم الهادفة لتهويد المنطقة التي شهدت في الآونة الأخيرة تسارعا في إجراءات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين متمثلة بإطلاق مسميات عبرية على الشوارع والمعالم في البلدة القديمة وإنشاء حواجز عسكرية جديدة على المداخل الرئيسية للبلدة القديمة وتطوير حواجز أخرى لتكون بمثابة نقاط عبور عنصرية.

وأكدت ان اقتطاع دولة الاحتلال لمنطقة من وسط مدينة تاريخية مسجلة على لائحة التراث العالمي وتسليم مصيرها لقطعان المستوطنين الذين استولوا بالقوة على العديد من المباني وهدموا أخرى وما فتئوا يمنعون لجنة إعمار الخليل من ترميم البقية الباقية من الموروث المعماري العريق، لهو تحد صارخ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية وللثقافة والعلوم «اليونسكو» وقراراتها ومسؤولياتها.

وحذرت لجنة إعمار الخليل من المخاطر الناجمة عن تنفيذ هذا القرار على سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم التي ستصبح رهينة بيد مجلس بلدي المستوطنين، وعلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وطالبت المجتمع الدولي ومنظماتها الإنسانية والقانونية بضرورة التحرك الفوري العاجل لكبح تنفيذ هذا القرار الجائر الذي أصدره وزير الحرب في دولة الاحتلال.

يأتي ذلك في وقت ثبتت فيه وزارة العدل الإسرائيلية الملكية لمئات الدونمات الزراعية باسم شركة تابعة لمستوطنين جنوب بيت لحم. وقال حسن بريجية ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه تم وبقرار مما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية، تثبيت ملكية 876 دونما زراعيا في منطقة «الحبيلة» القريبة من مستوطنة عتصيون جنوبا باسم شركة «عصيونه» التي تعود لمستوطنين، رغم وجود قضية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال منذ 18 عاما، وبهذا تم عمل طابو بها رسميا. واعتبر أن ما جرى «هو تحايل على القانون وسرقة واضحة، ضاربين القانون بعرض الحائط، وان هذا سيتم استخدامه لأغراض استيطانية، وبعد القرار قامت مجموعات من المستوطنين بالاحتفال في الاراضي التي تم الاستيلاء عليها».

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المستمر على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص. وفي السياق، أدانت تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم عبر إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية جالود قرب نابلس، وقيامهم ببناء غرفة أمام منزل عائلة الحاج عزات صلاح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، هذا بالاضافة الى جريمة طرد قوات الاحتلال لعائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقالت إنه من الواضح أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ماضٍ في تنفيذ أيديولوجيته ومواقفه الظلامية المعادية للسلام، القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإفشال جميع جهود السلام، مستظلاً بصمت المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه قضيتنا العادلة، وعدم قدرته على حماية قراراته والدفاع عنها وعجزه الواضح عن القيام بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل كقوة احتلال على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات، خاصة القرار الأممي 2334 .

وأكدت الوزارة أن استمرار غياب ردود الفعل الدولية على بشاعة الانتهاكات الاسرائيلية والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال يومياً بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، تكرس حالة القهر والظلم التي يشعر بها الشعب الفلسطيني، وتضع مصداقية ثقافة السلام والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات أمام اختبار حقيقي، خاصة أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم وانتهاكات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود برنامج سلام حقيقي لدى نتنياهو وائتلافه الحاكم، وغياب شريك السلام الاسرائيلي.

وحملت الخارجية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد الاستيطان وتداعياته على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، مؤكدة أن استمرار العنجهية الاسرائيلية يفتح الأبواب على الاحتمالات كافة.