﻿المرشح الفلسطيني لمجلس بلدية نيويورك لـ «القدس العربي»: الانتخابات ستقرر مصير الجالية العربية الإسلامية

نيويورك ـ «القدس العربي»: يتوجه يوم 12 أيلول/ سبتمبر الحالي نحو 170 ألف مواطن من المنطقة 43 في حي بروكلين، أكبر أحياء مدينة نيويورك سكانا، وأكثر تجمع عربي إسلامي في المدينة، لانتخاب واحد من بين خمسة مرشحين عن الحزب الديمقراطي، في الانتخابات الأولية للمنافسة على مقعد المنطقة مع مرشح جمهوري في انتخابات البلدية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

من بين المرشحين الديمقراطيين الخمسة القس الفلسطيني خضر اليتيم الذي يفاخر بأنه «عربي فلسطيني» وراعي كنيسة السلام اللوثرية العربية، وناشط في الجالية العربية والفلسطينية في كافة المناسبات الوطنية. وبقدر ما هو معروف في الكنائس معروف في المساجد.

«منذ قراري في شباط/ فبراير الماضي خوض الانتخابات بتشجيع من أصدقائي العرب والفلسطينيين خاصة، لم يبق مسجد واحد في بروكلين من دون أن أطل عليه وأتحدث مع الناس وأحصل على التأكيدات بدعم حملتي الانتخابية»، قال الأب خضر اليتيم في لقاء مع «القدس العربي» قرب مقر حملته الانتخابية في منطقة «بيردج» في بروكلين، التي تظن نفسك وأنت تسير فيها أنك في رام الله أو القاهرة أو صنعاء.

أكبر تجمع عربي في هذه المنطقة هو الجالية اليمنية، ثم الفلسطينية وتليها الجالية المصرية.

وأضاف «هناك إجماع بين الجاليات العربية والإسلامية على دعم حملتي الانتخابية. المنافسة الآن تعدت كونها بين خضر اليتيم وخمسة مرشحين من الحزب الديمقراطي، بل المنافسة الآن على مصير وموقع نحو 650 ألف عربي ومسلم يعيشون في مدينة نيويورك. أؤكد لكم أن هذا الزخم في دعمي إذا فشل فلن يجرؤ عربي أو مسلم آخر على التقدم للانتخابات. سيقولون إذا كان رجل الإجماع خضر اليتيم قد فشل فكيف لواحد منا أن يفوز في إي انتخابات؟».

ولد الأب خضر اليتيم عام 1968 في بيت ساحور قرب مدينة بيت لحم الفلسطينية، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1992 واستقر في منطقة بيردج في بروكلين، حيث يوجد تجمع عربي إسلامي كبير. حصل على درجة الماجستير في علم اللاهوت، ثم أنشأ كنيسة السلام اللوثرية، وبدأ يعمل على خدمة الجاليات بكل أطيافها حيث تطوع للعمل في بيوت المسنين والمستشفيات، وساهم في إنشاء رابطة العرب الأمريكيين في بروكلين، وبادر بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر الى إقامة حوارات متواصلة بين المسلمين واليهود والمسيحيين.

ويرفع الأب خضر شعارات الحوار والتعاون، وليس بالعنف نحل كافة القضايا بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ونشر الصهاينة وأنصار إسرائيل العديد من الإشاعات عنه والتهم الباطلة. فقد عرض على «القدس العربي» عدة تغريدات تقول إنه «مسلم متطرف، ومن أنصار حماس، وإرهابي في ثوب راهب». وقال إن هناك عددا من أنصار إسرائيل الأغنياء قد خصصوا أموالا هائلة واشتروا عددا من الكتاب والصحافيين لتشويه سمعتي. لقد سألني أحد هؤلاء في مؤتمر صحافي عن موقفي من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات المعروفة بـ«البي دي إس»، فقلت له أنا أدعم إسرائيل بأن لا تميز بين مواطنيها ـ وأدعم إسرائيل في ألا تستخدم العنف ضد المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وأنا أدعم إسرائيل بأن تحترم حقوق الإنسان من دون تمييز وأدعم حق إسرائيل بأن تعيش بسلام قرب دولة فلسطينية مستقلة».

لكن هذه الإجابات صدرت في اليوم التالي عناوين لبعض الصحف الصفراء تقول «رجل الدين العربي يدعم البي دي إس». «تصور أنهم يضعون كلمة رجل ديني (كليريك) قبل اسمي لأنها كلمة غامضة تنطبق على كل رجل دين بغض النظر عن الديانة التي ينتمي إليها. فبدل أن يقولوا «أب أو راهب أو قس» يستخدمون تلك المفردة، وبما أن الأمريكيين في غالبيتهم لا يعرفون كثيرا من التفاصيل يربطون اسمي بالتطرف والجماعات الإرهابية. إنها حملة قذرة يشنها ضدي المتطرفون والعنصريون من أتباع الحزب الجمهوري وأنصار إسرائيل».

ويؤكد الأب خضر اليتيم أن عدد المتطوعين في حملته يفوق 180 ألف شخص نساء ورجالا ومن كل أطياف الجاليات هنا. من بينهم فلسطينيون ويمنيون ومصريون ولبنانيون وكذلك باكستانيون وبنغال وسود والعدد من أبناء الجاليات اللاتينية وطليان.

ويقول «البرنامج الانتخابي الذي أطرحه بسيط. خدمة المنطقة التي أمثلها بعيدا عن المؤسسة الرسمية التي لا يرى أحد ممثليها إلا ساعة الانتخابات. يعطونك وعودا ويغيبون. أنا ابن الجالية وأدور على البيوت يوميا وقد وصل عدد زياراتي لبعض العائلات تسع مرات. نعمل نحو 14 ساعة يوميا. كل متطوع لديه قائمة بالبيوت التي سيزورها للحصول على دعمها في الانتخابات الأولية يوم 12 سبتمبر». وتابع «وأود أن أؤكد هنا أن الجالية العربية الإسلامية كانت سخية جدا في عطائها لتمويل حملتي الانتخابية وأنا أكثر المرشحين الخمسة مرتاحا من الناحية المالية».

وقال «حضرت صلاة العيد الرئيسية في بيردج التي حضرها الآلاف وألقيت كلمة بعد خطبة العيد ولقيت من التشجيع ما يجعلني أشعر بالثقة بأننا على أبواب الانتصار. فإذا تخطيت عقبة الانتخابات الأولية ضد مرشحي الحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء المقبل فلن تكون هناك إشكالية في الفوز على المرشح الجمهوري في تشرين الثاني / نوفمبر، فهذه المنطقة أصلا محسومة للحزب الديمقراطي بنسبة ثلاثة إلى واحد.

واستطرد «ننتظر انتخابات يوم الثلاثاء المقبل التي ستقرر ليس مصير خضر اليتيم فحسب، بل موقع الجالية العربية الإسلامية في منطقة نيويورك الكبرى. وإذا ما انتخب الأب خضر اليتيم إلى مجلس بلدية نيويورك، سيكون أول عربي فلسطيني يصل مثل هذا الموقع المهم وسيشجع العديد من العرب والمسلمين للتقدم إلى الأمام، أما إذا فشلت هذه التجربة فستصاب الجالية بالإحباط والشعور بالهزيمة والعودة إلى السلبية وعدم المشاركة في العملية السياسية. وعلى أبناء الجالية أن يشمروا عن سواعدهم ويتوجهوا هم وأصدقاؤهم إلى صناديق الاقتراع يوم الثاني عشر من هذا الشهر، ليس لدعم الأب خضر اليتيم فقط بل لتثبيت موقع الجالية العربية الإسلامية في الخريطة السياسية لأهم مدينة في الولايات المتحدة، بل قد تكون المدينة الأهم في العالم».