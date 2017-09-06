﻿في أكبر مناورة عسكرية: إسرائيل تتدرب على حرب مع حزب الله

الناصرة – «القدس العربي»: شرعت إسرائيل أمس بأكبر مناورة عسكرية منذ 20 سنة تحاكي حربا واسعة مع حزب الله في جنوب لبنان وشمال الجليل، وسط تسريبات عن تدخل روسيا لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار ضد التنظيم اللبناني. وحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال سيستمر التدريب لعشرة أيام، يتم خلالها محاكاة سيناريوهات تتصور وقوع حرب مع حزب الله الذي يتعقب بتأهب كبير الاستعدادات للتدريب وفق مصادر إسرائيلية.وفي إطار هذه المناورات سيتم تدريب الفيلق الشمالي في الجيش الإسرائيلي، الذي تعمل العديد من السرايا العسكرية في إطاره خلال الحرب. وسيحاكي التدريب سيناريو يتكهن بالتصعيد الأمني السريع في المنطقة الشمالية، واضطرار الجيش الاسرائيلي الى الدفاع عن المنطقة وحمايتها أمام تسلل إرهابيين». وسيتدرب الجنود على سيناريو يحاكي تسلل قوة بحرية معادية الى بلدة «شفي تسيون»، ووصول قوات حزب الله الى جسر بنات يعقوب ومهاجمة كيبوتس «غادوت» القريب منه، وبعد ذلك سيتدرب الجنود على مهاجمة الأراضي اللبنانية.

ويندمج هذا التدريب مع تدريبات لأسلحة الجو والبحرية والاستخبارات، التي ستتدرب كلها على إمكانية وقوع حرب ضد حزب الله. وستشارك في المناورات عشرات الألوية العسكرية التي ستجند الآلاف من جنود الاحتياط. كما سيتدرب الجيش على سيناريو يحاكي حدثا يضطر معه الى إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود بسبب تعرضها للقصف الصاروخي.

وقال ضابط رفيع في الجيش الاسرائيلي للإذاعة العامة أمس إن «الجيش سيجند كل قدراته للمشاركة في هذه المناورات». وسيجري هذا التدريب على خلفية التغيير الكبير الذي يحدث على الحدود، الذي يشمل تدخل روسيا والولايات المتحدة فيما يحدث في سوريا والشرق الأوسط.

وحسب الإذاعة العامة تشير تكهنات قسم الاستخبارات العسكرية الى محاولات لصياغة «اليوم التالي لداعش» في المنطقة، في وقت تحاول فيه إيران ترسيخ وجودها في سوريا. وليس المقصود مجرد نشاط عسكري، وإنما أيضا ترسيخ الوجود الاقتصادي والتجاري، كمحاولة للسيطرة على مناجم الفوسفات السورية، علما أن القوات الإيرانية تعمل في سوريا، الى جانب آلاف المحاربين من الميليشيات الشيعية، التي تضم في صفوفها قوات من باكستان وأفغانستان أيضا. ومع ذلك فإن المعلومات التي تملكها إسرائيل تشير الى ان ايران لم ترسخ وجودها في سوريا بعد، لكنها تعمل في المنطقة، في محاولة للتأثير على المدى البعيد، فمثلا تحاول إنشاء ميناء مشترك مع روسيا في مدينة طرطوس.

الى جانب ذلك، يلاحظ الجهاز الأمني الاسرائيلي توجها ملموسا نحو تعزيز ترسانة الصواريخ والقذائف التي يملكها حزب الله، بدعم من التكنولوجيا والمعرفة الإيرانية. وتوجد لدى حزب الله خطة عمل منظمة لإنتاج الصواريخ في لبنان، أيضا بواسطة مصانع الصواريخ أسفل الأرض التي أقامها الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك يسود التقدير في إسرائيل أنه لم يتم حتى الآن إنتاج صواريخ في لبنان، وإنما كما يبدو هناك خطة تطمح الى إنتاج الصواريخ وتحويل قذائف الى صواريخ دقيقة بواسطة منظومات يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» يلاحظ الجيش الإسرائيلي ان حزب الله يتعقب التحضيرات للمناورات، وانه دخل في حالة تأهب معينة تمهيدا لها. ونتيجة لذلك ينوي الجيش الإسرائيلي تجديد نشاط وحدة «النسر» التابعة لسلاح الاستخبارات، التي تهدف الى رصد الاتصالات العلنية ومحاولة اكتشاف معلومات سرية قد يجري تمريرها.

وستحاكي المناورات الإسرائيلية، أيضا، سيناريو يحدد المجلس الوزاري خلاله أنه على الجيش خوض الحرب لهزيمة حزب الله. وتابع ضابط رفيع إسرائيلي اخر للصحيفة مهددا «أنا أفهم مصطلح الهزيمة على انه المرحلة التي لا يملك فيها حزب الله القدرة على الهجوم او يفقد الرغبة في ذلك. هذه ليست معركة أخرى تهدف الى الردع، وتوجيه صفعة قوية بما يكفي لضمان عدة سنوات من الهدوء، وانما إنزال الهزيمة».

يشار الى ان مسألة تحديد أهداف الحرب، بشكل واضح وقفت في مركز الجدل الاسرائيلي الكبير خلال وبعد حرب لبنان الثانية، وخلال حرب الجرف الصامد في غزة. وحسب ما قاله ضابط رفيع آخر في الجيش، فقد حدد رئيس الأركان أن المقصود بمصطلح الهزيمة، هو توجيه ضربة قاصمة الى البنى التحتية للعدو، وتقليص إطلاق القذائف «لكن ليس من المؤكد ان هذا سيوقف الحرب».

يشار الى ان المرة الأخيرة التي أجرى فيها الجيش تدريبا لفيلق عسكري، كانت في عام 1998، وتم في إطاره محاكاة سيناريو يتوقع الحرب مع سوريا. وبما ان تلك المناورات جرت في حينه تحت قيادة الجنرال ورئيس الموساد لاحقا، مئير داغان، فقد قرر الجيش الاسرائيلي إطلاق اسم «نور هدغان» على المناورات الحالية.

روسيا هددت بفرض الفيتو

في هذا السياق دافعت روسيا من وراء الكواليس عن حزب الله، خلال النقاشات التي أجراها مجلس الأمن الدولي، في الأسبوع الماضي، حول تجديد التفويض لقوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) – حسب ما يستدل من محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، ومن برقية سرية بعث بها الوفد الاسرائيلي في الأمم المتحدة الى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتوضح صحيفة «هآرتس» انه خلافا للسنوات السابقة، لم يكن القرار الأخير بشأن تجديد التفويض لليونيفيل مسألة تقنية، منوهة انه بضغط من اسرائيل والولايات المتحدة، تم إدراج عدة فقرات في القرار تؤكد ان على قوات الأمم المتحدة تعزز وجودها في المنطقة الواقعة الى الجنوب من نهر الليطاني في جنوب لبنان, وأوضحت ان رجال اليونيفيل يملكون كل الصلاحيات في العمل من أجل منع خرق القرار 1701، الذي انهى حرب لبنان الثانية.

وخلال المفاوضات حول نص القرار، تم إخراج مواد منه سعت اسرائيل والولايات المتحدة الى إدراجها، وفي مقدمتها الإشارة المباشرة الى حزب الله كتنظيم يقوم بنشاط عسكري محظور في جنوب لبنان، ويخرق بذلك القرار 1701. وكانت روسيا هي الدولة المسؤولة عن عدم ذكر اسم التنظيم. وقال مسؤولان اسرائيليان رفيعان، إنه خلال النقاش حول نص القرار، أدرجت الإدارة الأمريكية عدة فقرات تطرقت الى النشاط المحظور الذي قام به حزب الله في جنوب لبنان. وتحدثت إحدى الفقرات عن الجولة الصحافية التي نظمها رجال التنظيم وهم مسلحون، على امتداد الحدود مع اسرائيل، ما شكل خرقا لقرار مجلس الأمن. وحسب المسؤولين الاسرائيليين، فقد أعرب الدبلوماسيون الروس خلال النقاش عن معارضتهم للاقتراح الأمريكي. وأوضحوا انه إذا تضمن القرار أي ذكر لحزب الله فإن روسيا ستعارض القرار، أي انها ستفرض الفيتو.

ووصفت البعثة الاسرائيلية في رسالة بعثت بها الى وزارة الخارجية، يوم الجمعة، ووصلت نسخة منها الى «هآرتس»، ما حدث خلال الجلسة. وكتبت «الروس نظروا من الجانب وخطهم الأحمر كان عدم موافقتهم على الإشارة الى اسم حزب الله في القرار».

وقال مسؤول إسرائيلي لإذاعة الجيش أمس إن السلوك الروسي شكل دليلا على التقارب الذي نشأ بين روسيا وحزب الله كجزء من تحالفهما مع إيران بهدف المساعدة على بقاء نظام الأسد في سوريا. وأضاف انه بسبب المصالح الروسية في سوريا والعمل العسكري المشترك مع حزب الله ضد تنظيم الدولة (داعش ) والمتمردين، منح الروس دعما سياسيا لحزب الله في مجلس الأمن.