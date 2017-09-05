﻿نائب عن «اتحاد القوى» العراقي يتهم إيران بدعم تنظيم «الدولة الإسلامية» ويطالب باستدعاء سفيرها

بغداد ـ «القدس العربي» : تجدد السجال في العراق، أمس الثلاثاء، على خلفية نقل مسلحي «الدولة الإسلامية» (داعش) من الحدود اللبنانية ـ السورية ـ إلى الحدود السورية ـ العراقية، ضمن اتفاق شمل التنظيم و«حزب الله» اللبناني، والنظام السوري.

وبعد استهداف «التحالف الدولي» لقافلة التنظيم، صدرت مواقف من «حزب الله»، وكذلك، من وزارة الخارجية الإيرانية، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما وصفته بـ«محاصرة» قافلة لعناصر تنظيم «الدولة» وأسرهم. هذا التطور أعاد النقاش في العراق حول المسألة. ووصف رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، وهو نائب عن (اتحاد القوى) السني، دعوة مسؤولين إيرانيين لمساعدة عوائل الدولة على الحدود السورية العراقية بالخطيرة جدا»، مؤكدا أن «ما تتبناه إيران تجاه اتفاق عرسال استهانة بكل تضحيات العراقيين».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن «محاصرة عدد من النساء والأطفال في الصحراء من قبل الأمريكيين ليست لها أي قيمة عسكرية».. ودعا، الأمم المتحدة إلى التدخل لمنع «تنفيذ مجازر بحق الأبرياء في المنطقة». وقال إن «المحاصرة الجوية للنساء والأطفال والمدنيين التي أدت إلى مقتل عدد من النساء الحوامل يمكن أن تتسبب في حال استمرارها في كارثة إنسانية وتساعد على انتشار العنف في المنطقة».

الدهلكي أعتبر أن «العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم يحاربون الإرهاب وقدموا الغالي والنفيس من أجل استعادة مناطقهم من داعش التي كانت سببا بتدمير تلك المناطق».

وأضاف أن «تنظيم قتل الشباب ويتم الأطفال، ورغم ذلك هناك من يريد أن يرحم عناصر التنظيم».

وبين أن «تصريحات مسؤولي الحكومة الإيرانية بضرورة مساعدة عوائل تنظيم داعش الذين تم نقلهم من حدود لبنان إلى الحدود العراقية أمر في غاية الخطورة».

وأشار إلى أن «ما تتبناه إيران تجاه اتفاق عرسال إنما هي استهانة بكل التضحيات التي قدمها الجيش العراقي وضربت بعرض الحائط كل قطرة دم هدرت وسالت من أجل الحفاظ على وحدة العراق».

وأوضح أن «هذه المواقف والتصريحات تؤكد ما كنا ننوه عليه مرارا وتكرارا فاليوم كشف الشعب من هو والد هذه التنظيمات الإرهابية، فيوم امس كانت بعض الوسائل الإعلامية تطالب بقطع العلاقات مع هذه الدولة أو تلك ولم يكن هناك دليل واضح وملموس حول تعاون تلك الدولة مع التنظيمات الإرهابية، واليوم ومن المؤسف بعدما أصبحت القضية مكشوفة اتخذ الجميع موقف الصمت تجاه من يريد لهذا الشعب أن يبقى ينزف ويهدر دمه لتنفيذ مصالحه وأجنداته».

وتساءل الدهلكي «ماهو دور المستشارين الإيرانيين، هل كانوا يقدمون الخدمة للقوات العراقية، لتدمير داعش أم أنهم كانوا سببا بخروجهم آمنين من العراق بعدما دمروه».

وتابع: «في الوقت الذي تضع القياده العامة للقوات المسلحه خططها لاستعادة الشريط الحدودي العراقي السوري، والتي تكللت باستعادة منفذ الوليد، نجد أن اتفاق عرسال سيعزز من وجود الإرهابيين على الشريط الحدودي».

وحسب القيادي العراقي فإن «اتفاق عرسال يأتي في وقت، مناطق غرب البلاد لم تتحرر لغاية الآن، مما سيعرض الجيش والحشد الشعبي والعشائري وقوات الحدود إلى مخاطر الصدام المسلح مع عناصر داعش والتي ستحاول استهداف مدننا من خلال إرسال المفخخات والانتحارين لمنع تحقيق النصر وإعادة الفرحة على وجوه شعبنا».

وطالب الدهلكي، «الحكومة العراقية باستدعاء السفير الإيراني وتقديم رسالة احتجاج له ومطالبته بتفسير حول دور بلاده الداعم لتنظيم الدولة، والذي يتعارض مع ماقدمه العراقيون من تضحيات جسيمة من أجل التخلص من الإرهابيين الذين عاثوا في العراق دمارا وخرابا». في المقابل، رد سعد المطلبي، المنتمي لائتلاف «دولة القانون» والعضو في اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، على بيان الدهلكي، معتبراً أن «ما حدث في الأراضي السورية هو شأن سوري داخلي بحت»، لافتاً إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم تصل الباصات التي تقل مسلحي تنظيم داعش إلى منطقة قريبة من الأراضي العراقية».

وأضاف، في تصريحات لـ«القدس العربي»، أن «الأنباء التي أفادت بانتقال مسلحي التنظيم الذين قدموا من عرسال إلى مناطق راوة وعنّه والقائم في محافظة الأنبار العراقية، غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، ولم يسجل العراق أي معلومة بهذا الشأن».

وتابع: «إذا كان الهدف هو قتل أو المساعدة على قتل عائلات تنظيم داعش، فنحن مستعدون مع الدهلكي وغيره من الإخوة في العملية السياسية، ويمكننا اتخاذ قرار وطني لإبادة جميع عائلات التنظيم سواء كانوا في العراق أو في الجارة سوريا».

وواصل قائلاً: «ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي سوري (…) أما في العراق، فإن عملية تهريب الدواعش جرت في صفقة وباتفاق مع قوات البيشمركه الكردية»، مشيراً إلى إن «عناصر التنظيم لم يهربوا من تلعفر (قضاء تابع لمحافظة نينوى الشمالية) في اتجاه القوات العراقية، ولم يصلوا إلى الحشد الإيراني، كما يحب البعض أن يسميه، أو الحشد العراقي، أو في اتجاه قوات الجيش (…) بل توجهوا شمالاً نحو قاطع مسؤولية البيشمركه، وهذا يؤكد إن الاتفاق جرى بين التنظيم والبيشمركه».

وحسب المطلبي، فإن «اتهام الدهلكي بأن تواجد المستشارين الإيرانيين في العراق يهدف إلى حماية الدواعش، أو اتهام إيران بذلك. لا يستحق الرد، ويبين مدى سذاجة المتحدث»، على حدّ قوله.

وأكد إن «دور إيران في عمليات التحرير؛ يقتصر على تقديم المشورة للقوات العسكرية المشاركة على الأرض، إسوة ببقية المستشارين الدوليين الذين يعملون ضمن إطار التحالف الدولي».

وطبقاً للمصدر، فإن «المستشارين الإيرانيين لا يتدخلون في تفصيلات رسم الخطط العسكرية وتحديد القطعات المشاركة في العمليات وحجمها وتحركها، بل إن دورهم يقتصر على إعطاء المشورة؛ كما يفعل المستشار الأمريكي أو مستشارو الدول الأخرى المنضوية في التحالف الدولي».