﻿كتلة «بدر» تطالب بتحرك القوات الأمنية لمنع إجراء استفتاء كردستان خارج الإقليم

بغداد ـ «القدس العربي»: طالبت كتلة بدر النيابية، في العراق، أمس الثلاثاء، بتحرك القوات الأمنية في المناطق التي تقع خارج حدود كردستان لمنع إجراء الاستفتاء فيها.

وقال عضو الكتلة النائب عن المكون الشبكي حنين القدو في بيان صحافي، إن «القوات الأمنية لابد أن تتحرك إلى كل المناطق التي تقع خارج حدود إقليم كردستان لمنع إجراء الاستفتاء».

وأضاف البيان أن «إجراء الاستفتاء في تلك المناطق سيعطي تبريرا للأكراد، بضمها ولو بالقوة»، مشددا على ضرورة «إعطاء موضوع ضم إجراء الاستفتاء في المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم أهمية قصوى».

وكانت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، أعلنت الإثنين، أن استفتاء الاستقلال سيجرى في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركه في محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم المفوضية، شيروان زرار، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن «المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركه في نينوى سيجرى فيها الاستفتاء، وقد خاطبونا رسميا ونحن بدورنا أجبناهم». وأكد زرار، «إتمام الاستعدادات اللازمة لمشاركة محافظة كركوك، المتنازع عليها مع الحكومة العراقية، للمشاركة في الاستفتاء»، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والمراقبين الدوليين والمنظمات المدنية إلى «الإسراع بتسجيل أسماء مراقبيها»، مبينا أن «القوائم ستغلق مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء».

في السياق، لم يتمكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من إقناع حركة «التغيير» للعدول عن مطالباتها بتأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، لاستقلال إقليم كردستان عن العراق.

وانتهى الاجتماع بين رئاستي الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة «التغيير»، الذي عقد أمس الثلاثاء، في السليمانية من دون التوصل إلى أي اتفاق يذكر.

وحسب معلومات صحافية أوردتها «شفق نيوز»، فإن «الحركة رفضت أيضا تفعيل البرلمان بالصيغة التي دعا إليها الحزبان الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني».

ويعدّ الاجتماع الذي عقد أمس، وهو آخر اجتماع بين الجانبين قبل الاستفتاء، بحسب مصادر سياسية مطلعة. وسبق لحركة «التغيير» و«الجماعة الإسلامية» أن عقدت أمس الأول الاثنين، اجتماعاً برئاسة منسق الحركة عمر سيد علي، وأمير الجماعة على بابير، وأصدرا بلاغاً رسمياً دعوا فيه إلى تأجيل الاستفتاء لموعد آخر.

ويأتي ذلك في وقت انطلقت الحملات الدعائية لاستفتاء كردستان العراق بشكل رسمي.

وحسب موقع NRT، فإن «الحملة الرسمية للاستفتاء، انطلقت بمشاركة جمع من المواطنين قرب القلعة التاريخية وسط أربيل، ومن المقرر أن تستمر حملات الدعاية للعملية، لحين الـ 22 من أيلول/ سبتمبر الجاري، بناءً على قرار مفوضية انتخابات الإقليم».

وحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان، فإن 5 ملايين ونصف المليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الاستقلال المقرر إجراؤه في الإقليم وكركوك ومناطق في محافظة نينوى.

إلى ذلك، يجري وفد من برلمان إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس البرلمان جعفر امينيكي، حالياً، زيارة رسمية إلى دولة فنلندا تستغرق بضعة أيام.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع الكتل في البرلمان الفنلندي، ومع مسؤولين حكوميين إذ ستتم فيها مناقشة مسألة الاستفتاء.