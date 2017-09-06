﻿نائب سابق يهرّب مسؤولاً في وزارة الزراعة من سجن في بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: اعتقلت القوات الأمنية العراقية، أمس الثلاثاء، مدير عام شركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة العراقية، قبل هربه إلى إيران، بعد أن تم تهريبه من أحد السجون في العاصمة بغداد، بمساعدة نائب سابق في مجلس النواب.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر على دراية، أن «المدير العام السابق للشركة العامة للتجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي، كان محتجزاً في مركز شرطة زيونة (في جانب الرصافة من العاصمة بغداد)، وفقاً لأمر بسبب وجود مخالفات في عقود تجهيز وزارة الزراعة».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «مجموعة مسلحة اقتحمت السجن ليلة أمس (أمس الأول الاثنين)، وهربّت عصام عليوي»، كاشفاً في الوقت ذاته عن «تورط النائب السابق عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الشهيلي في عملية تهريب السجين، من خلال استغلال منصبه»، من دون ذكر مزيد من التفصيلات.

وعقب وقوع الحادث، أمر وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجي بتشكيل لجنة تحقيقية حول تهريب عليوي من مركز شرطة زيونه على أيدي مسلحين، وفقاً لبيان صحافي مقتضب أورده وهاب الطائي المستشار الإعلامي للوزير.

وفي وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، أعلن الأعرجي «إلقاء القبض على عليوي، خلال ساعات عند وصوله لمنفذ الشلامجة الحدودي (مع إيران)»، مقدماً شكره لـ«هيئة النزاهة وإدارة منفذ الشلامجة، لجهودهم وتعاونهم في عملية إلقاء القبض».

وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة جنح النزاهة في استئناف الرصافة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنتين على مدير عام التجهيزات الزراعية، عازية السبب إلى وجود مخالفات في عقود تجهيز وزارة الزراعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، حينها، إن «محكمة جنح النزاهة نظرت في دعوى فساد وإضرار بالمال العام بحق مدير عام التجهيزات في وزارة الزراعة». وأصدرت هيئة النزاهة بياناً صحافياً، أمس الثلاثاء، أكدت فيه تعاون «نائب سابق» بعملية تهريب عليوي.

وحسب البيان، فإن «مفارز هيئة النزاهة تمكنت من القبض على المدان (عصام جعفر عليوي) المدير العامِّ السابق للشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة المحكوم عليه بالحبس الشديد لمدَّة سنتين وفقاً للمادَّة 331 عقوبات من قبل محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال والمطلوب عن قضايا أخرى لدى هيئة النزاهة، والذي تمكَّن من الهرب يوم أمس (أمس الأول) من أحد مراكز الشرطة في العاصمة بغداد بمساعدة نائبٍ سابقٍ، حيث تمَّ القبض عليه أثناء محاولته الهروب عن طريق منفذ الشلامچة إلى إحدى الدول المجاورة».

وأضاف إن «المفارز التابعة لمديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تحرَّزت على المدان الذي تمَّ تدوين أقواله بعد التعرُّف أنَّـه الشخص المقصود فعلاً، حيث تمَّ إيداعه لدى الجهات الأمنيَّة في المحافظة؛ بغية إرساله إلى الجهة الطالبة».

وكانت محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال أدانت عليوي، بعد اطلاعها على تقرير الفريق التدقيقي المُؤلَّف في هيئة النزاهة الذي كشف عن قيام المدان بإضرار المال العامِّ من خلال المخالفات التي أحدثها في العقد المبرم بين وزارة الزراعة وإحدى الشركات المُكلَّـفة بتجهيز 200 حاصدةٍ، الأمر الذي ألحق ضرراً مقداره 30 ملياراً 71 مليوناً و606 دنانير.