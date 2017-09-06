﻿زيد رعد الحسين: تحرير الرقة ودير الزور يجب ألا يكون على حساب المدنيين

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن معركة استعادة الرقة ودير الزور من قبضة تنظيم «داعش» يجب ألا تكون على حساب أرواح المدنيين المحاصرين والمحتجزين في هاتين المنطقتين. وأضاف المفوض السامي «يجب أن يكون الهدف من الانتصار على تنظيم «داعش» هو حماية ومساعدة المدنيين الذين يعانون نير سطوته الدموية».

وأكد أنه «نظراً للعدد الكبير جداً من التقارير حول الإصابات التي وقعت وتقع بين صفوف المدنيين نتيجة للغارات الجوية على الرقة، بالترافق مع استخدام تنظيم «داعش» للمدنيين كدروع بشرية – فإنني أشعر ببالغ القلق حول وضع المدنيين – الذين يجب حمايتهم في كل الأوقات – فهم يدفعون الثمن، حيث أن القوات المنخرطة في قتال تنظيم «داعش» تحيِّد نظرها عن الهدف النهائي للمعركة».

جاء ذلك في بيان صحافي وزع على الصحافة المعتمدة هنا ووصلت «القدس العربي» نسخة منه. وتفيد التقارير التي وصلت إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للفترة بين 1 و29 آب/أغسطس، فقد نفذ التحالف 1094 غارة جوية على مدينة الرقة وضواحيها، مقارنة بـ645 غارة جوية في شهر تموز/يوليو الماضي على المنطقة. وفي الشهر نفسه قام التحالف بما مجموعه 885 غارة جوية على كل أنحاء سوريا. أما بالنسبة لسلاح الجو الروسي، والذي يقوم بعملياته بشكل منفصل عن التحالف، فقد أفادت مصادره علناً أنه نفذ ما مجموعه 990 طلعة جوية في سوريا من 1 إلى 21 آب/أغسطس وأنه جرى ضرب 2518 هدفاً.

وأسفرت الغارات الجوية و الإغارات الأرضية على الرقة عن سقوط إصابات بأعداد كبيرة بين المدنيين. ورغم صعوبة تكوين صورة كاملة عن المشهد الحاصل، إلا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمكن من التحقق من وقوع عدد من الأحداث منذ الأول من آب/أغسطس 2017 والتي أفيد خلالها عن مقتل 151 مدنياً في ستة أحداث وحدها تأكد المكتب من وقوعها.

وقال المفوض السامي في بيانه: «أشعر ببالغ القلق من أن القوات المهاجمة خلال تنفيذها لهذه الأعمال القتالية قد فشلت في التقيد بالمبادئ الدولية للقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بسبل الوقاية والحياد والتناسب». وأضاف «في غضون ذلك، يستمر مقاتلو تنظيم «داعش» في منع المدنيين من الفرار من المنطقة، بالرغم من أن البعض قد يتمكن من الهرب بعد دفع مبالغ طائلة من المال للمهربين. لدى مكتبي تقارير ايضاً تفيد بقيام عناصر «داعش» بإعدام مهربين علناً».

وقال المفوض السامي: «إذاً، فيما تقصف الغارات الجوية الرقة، هناك حوالى 20 ألف مدني إما محاصرون أو يخاطرون بحياتهم للفرار وينتهي مصيرهم باحتجازهم في مخيمات مؤقتة في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد في ظل ظروف مروعة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية المطولة، فيما لا توجد رقابة على كيفية معاملتهم والتدقيق بشأنهم».

ودعا المفوض السامي كل الأطراف المنخرطة في النزاع أو التي لديها نفوذ فيه إلى تيسير الخروج العاجل والآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينتي الرقة ودير الزور وإلى ضمان حماية أولئك الباقين هناك. وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كذلك معلومات عن قيام تنظيم داعش بتجنيد المدنيين قسراً في دير الزور، بما في ذلك الأطفال.

ودعا المفوض السامي: «جميع الأطراف المنخرطة في النزاع في سوريا إلى احترام كامل التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية». وقال «إن الأفراد الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يجب التحقيق معهم بشكل عاجل وإذا دعت الحاجة محاكمتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية».