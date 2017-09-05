﻿الحكومة المؤقتة بعد اجتماعها مع فصائل المعارضة: تسليم أبو حطب مهام وزير الدفاع والعمل لاختيار رئيس للأركان

حلب ـ «القدس العربي»: أعلنت الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية المسلحة، نتائج اجتماعها الذي عقدته مع فصائل المعارضة بشأن تشكيل جيش وطني موحد. وجاء في بيان، اطلعت عليه «القدس العربي»، أن اجتماع الحكومة السورية المؤقتة مع فصائل المعارضة انتهى بـ6 قرارات منها تسليم رئيس الحكومة جواد أبو حطب مهام وزير الدفاع، وتشكيل لجنة مفوضة من الفصائل لاختيار رئيس هيئة أركان الجيش. وأشارت الحكومة المؤقتة في بيانها إلى استمرار التواصل مع الفصائل الثورية كافة على امتداد المناطق المحررة لتأسيس جيش وطني موحد للثورة السورية.

وأكد البيان على أهمية الاستمرار بخطوات الإصلاح الداخلي التي شرع بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وضرورة الإسراع بها، مشدداً على مرجعية القضاء في المناطق المحررة، مجلس القضاء الأعلى، بعد التوصل لاعتماده والتزام الفصائل بقراراته، وتوحيد الجهود السياسية للمؤسسات الـثورة كافة.

ولفت البيان إلى أن الفصائل المشاركة ترى أن هذا المشـروع هو خـطوة هامة وضرورية للحفاظ على مكتسبات الثورة، «وحـماة أهلنا في المنـاطق المحررة، وبث الأمل في نفـوس أهلـنا في المناطق المحـتلة، بإنهاء حقبـة الظـلم والاسـتبداد».

وقال الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية محمد ياسين نجار: إن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المؤقتة وفصائل الثورة متأخرة جدًا لكنها ضرورية جداً، خاصة أنها الفرصة الأخيرة للعمل العسكري بعد تكليف شخصية تمتلك المقدرة، وذات خبرة في المجال العسكري ومطلع على التجربة العسكرية خلال الثورة، إضافة إلى رئيس اركان محترف حيث ان سياسة الترقيع لم تعد مجدية وفق وصفه.

وأكد في لقائه مع «القدس العربي» على أن تشكيل جيش وطني موحد يجب بناؤه على خطة عسكرية متدرجة بعد الاطلاع على التجارب السابقة في إيجابياتها وسلبياتها، وكذلك المصاعب التي منعت إنشاء ذلك الجيش من خلال فريق محترف منسجم خبير وموثوق على مسافة واحدة من الفصائل كافة وذي نفسٍ طويلٍ لا يكل ولا يمل. ويرى نجار أن نجاح هذه التجربة يمكن ان يقلب موازين القوى وسحب الذرائع لتدمير ادلب إضافة لأصحاب المشاريع الانفصالية امثال قسد، كما يمكن البناء عليها لانتصار اصحاب المشروع الوطني الغير مؤدلج، سورية موحدة ديموقراطية لكافة السوريين.

ورحب الصحافي السوري عبو الحسو بالخطوة حيث قال ان البيان جيد وباﻻتجاه الصحيح في حال استطاع تنفيذ ما جاء فيه من انشاء جيش موحد وقضاء موحد واصلاح اﻻئتلاف وتوحيد العمل السياسي والعسكري. وأضاف، أن خطوة تشكيل جيش موحد للثورة السورية بعد 7 سنوات من التشظي والتشتت والفرقة لا شك في أنها خطوة في اﻻتجاه الصحيح، لكن إلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك وتوحيد الصفوف؟، لا سيما في ظل الوضع المتردي وقلة الدعم الدولي السياسي والعسكري للمعارضة السورية ومحاولة تعويم وانتاج نظام اﻷسد من جديد واﻻعتراف به كحكومة شرعية ووصف كل من يخالف ويعارض الحل السياسي الذي يخدم النظام باﻻرهاب ومحاربته. وقال حديثه لـ «القدس العربي» أنه يأمل أن تلقى الخطوة الدعم كل الفصائل وتوحيد الصف والكلمة، حينها يمكن تغيير الموقف الدولي ودفعه ربما باتجاه تحقيق بعض مطالب الثورة والشعب.

أما الناشط السياسي السوري درويش خليفة فيرى، أن ايجابيات البيان الصادر عن الحكومة السورية المؤقتة يتمثل في اجماع نحو اربعين فصيلاً على قيادة عسكرية تؤمن في وحدة سوريا ارضاً وشعباً. وأضاف في حديثه لـ»القدس العربي»، انه على الرغم من تأخر الخطوة، إلا أنها تبقى في الإطار الصحيح، ويجب استغلالها لتكون نواة لجيش وطني وفق رؤية وطنية تهدف لتحرير البلاد من الغزاة الذين ساهموا في بقاء الاسد وعصابته في الحكم وفي قتل السوريين على مدار السنوات السبع الماضية.

وأكد على أن تحقيق حلم الدولة الديمقراطية الحرة لا بد من وجود جيش يحمي حدودها ويحافظ على كرامة شعبها من اي تدخل خارجي، والا التعصب والطائفية سيبقيان مسيطرين على السوريين في ظل وجود جيش طائفي يقتل الشعب ليحافظ على السلطة، دون ادنى حس بالمسؤولية الوطنية وفي الحفاظ على سوريا من اي عدوان خارجي.