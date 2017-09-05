ألغاز «حزب الله» وتنظيم «الدولة الإسلامية»
رأي القدس
سجّل دخول «حزب الله» المتدرّج الأراضي السورية ومشاركته في معارك دفاعه عن نظام بشار الأسد مرحلة جديدة من تاريخه أكّدت، من جهة، موقعه الراسخ كقوّة إقليمية ضاربة لصالح إيران، ولكنّها، من جهة أخرى، أصابت سرديّته السياسية حول مقاومة إسرائيل و«الشيطان الأكبر» الأمريكي في مقتل وأظهرت وجهاً طائفيّاً صريحاً كما كشفت انتهاكات بالغة بحق المدنيين السوريين وخططاً للتغيير الديمغرافي عبر القتل والتهجير الممنهجين.
أظهرت تداخلات «حزب الله» الإقليمية، والتي تجاوزت سوريا إلى العراق واليمن والبحرين، تناقضات واسعة لا يمكن لـ«البراغماتية» السياسية لقيادته رتق خروقها، كما أنها أشّرت إلى مناطق شديدة الغموض والإلغاز يتداخل فيها الأمنيّ والعسكريّ مع قضايا الاغتيالات والفساد الماليّ والإرهاب وتأمين التغطية لتجار مخدّرات كبار وإدارة معتقلات مرعبة داخل سوريا، بحيث يحضر ملفّ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع ملفّات أكثر غموضاً لمقتل مسؤولين محسوبين على النظام السوري و«حزب الله» نفسه.
شهد تاريخ تنظيم «الدولة الإسلامية» (وهبوطه)، في المقابل، حلقة واسعة أيضاً من الألغاز التي حيّرت المحللين السياسيين والعسكريين، بدءاً من جذوره في «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين»، ووصولاً إلى استيلائه العاصف والسريع على الموصل في العراق والرقة في سوريا، وعملياته المخيفة المصوّرة ضد ضحاياه من غربيين وعرب، وتحوّله، لاحقاً، إلى ظاهرة عالميّة مرعبة.
لا تقتصر الفروق بين التنظيمين على اختلاف السرديّات والمظلوميات والمرجعيّات والحواضن الطائفية لكليهما، والتي تؤهّلهما لخصومة طبيعية تتّسع حسب تخوم التصادم الجغرافية والعسكرية، كما حصل مؤخراً على الحدود اللبنانية، لكنّ هذه الخصومة الأيديولوجية والطائفية لا تمنع، مع ذلك، وجود نقاط تشابه وإمكانيّات اتفاق (وإعجاب مبطّن) بين التنظيمين «الإسلاميين»، كما حصل في اتفاق جرود عرسال الأخير والذي أثارت تفاصيله وتوابعه استغراباً شعبيّاً وسياسيا غير مسبوقين.
من نافل القول تأكيد دور إيران، في نقل طلائع مقاتلي «القاعدة» من أفغانستان إلى العراق، وبعدها تواطؤ النظام العراقي، أيام نوري المالكي، في إطلاق المئات من سجناء التنظيم المذكور، الذي تناظر مع اشتغال النظام السوري الحثيث على دعم ظهور تنظيمات متطرفة إرهابيّة عبر إطلاق سراح قادة سلفيين من سجونه، وهو ما ساهم عمليّاً في ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما أدّى، خلال السنوات اللاحقة إلى إجهاض الحراك السلميّ في العراق وسوريا، الذي اضطر لحرب ثلاثية غير متكافئة مع النظامين، وتنظيم «الدولة» وحزب العمال الكردستاني، وتأطير الثورات ضمن سرديّة الإرهاب العالميّة، ما أدّى، بالتدريج، إلى كل ما نراه حاليّاً، حيث تم هدم الثورات وصار لازماً القضاء على «الدولة» بعد انتهاء المطلوب منه، محلّياً وإقليميّاً وعالميّاً.
يفيد هنا التذكير بخطاب للأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، عام 2016، قال فيه للعراقيين: «الانتصار العراقي الحقيقي هو أن تضرب داعش وأن يعتقل قادتها ومقاتلوها ويزج بهم في السجون، لا أن يفتح لهم الطريق إلى سوريا»، وهو خطاب يتناقض مع اتفاق «حزب الله» لنقل 600 من مسلحي «الدولة» وأهاليهم إلى دير الزور، وانتقاده لقيام الطائرات الأمريكية بمنع حافلات التنظيم، ومنع المساعدات الإنسانية عنها.
وبعد مفاجأة إعلان «حزب الله» قيام أمينه العام بزيارة بشار الأسد لتأمين مرور قافلة التنظيم إلى محطتها الأخيرة، جاءت مفاجأة أكبر في تسوية النظام السوري وحليفه «حزب الله» لأوضاع 113 مسلّحاً من تنظيم «الدولة» قاموا بتسليم أنفسهم إلى قوات النظام وتسوية أوضاعهم، وهي سابقة عجيبة وغير معروفة أبداً لعناصر التنظيم، ولا يمكن فهمها عمليّاً من دون قراءة السياق السياسي والأمني والعسكري لظهور «الدولة الإسلامية» (وتراجعه) ودور إيران والنظامين العراقي والسوري فيه.
رأي القدس
كان تنظيم داعش يسخر من باقي التنظيمات في إنتقالهم بحافلات النظام الخضراء لمناطق بعيدة,
لكنه فعل نفس الشيئ ولكن إشترط أن تكون الحافلات بيضاء !!
داعش إنتهوا كدولة ليصبحوا صعاليك
ولا حول ولا قوة الا بالله
ايران وحزب الله واسراءيل من اوجدوا التنظيم الارهابي لذلك لم يقوم باي عملية ضد ايران والكيان الصهيوني واعطوه التعلميات باحتلال المدن السنية حتى تاتي ايران والعراق وحزب الله ويقضون على سكان المدن السنية وهذا ما حصل بالفعل في العراق وسوريا ولبنان . ايران عندها كل قادة التنظيم الارهابي تحميهم وترعاهم حتى يقومون بمثل تلك المهمات القذرة باحتلال المدن السنية وقتل سكانها باسم محاربة التنظيم الذي هو صناعة ايرانية صهيونية الان وضحت الصورة انظروا الى مدن السنة احتلوها الشيعة في العراق باسم محاربة التنظيم الذين هم من كونه وكذلك في سوريا وفي اليمن ايضا كون التنظيم علي صالح وهو يعمل لمصلحة الحوثيون وعلي صالخ . يجب على الحكومات العربية فضح ايران وحزب الله والحوثيون المجرمون بانهم وراء كل الارهاب في الدول العربية والغربية حتى يشوهوا سمعة اهل السنة .
لولم يكن هناك اتفاق خفي بين تنظيم داعش والنظام الأسدي المجرم (وحزب الله) في الأساس لما قام أولئك المسلحون الـ 113 من التنظيم بتسليم أنفسهم طوعيًّا لقوات النظام لتسوية أوضاعهم، خصوصًا وأن الكل يعلم مدى «مصداقية» قيادة هذا النظام ومدى «الثقة بها» في حالات كهذه.
قلت منذ بدايات الثورة الشعبية في سوريا إن الإسلام السياسي على اختلاف أشكاله إنما هو صناعة الغرب الامبريالي قبل كل شيء، وبالتعاون والتواطؤ الخفيَّيْن مع كلاب حراسته من الطغاة «العرب» في بلادنا المنكوبة، بشكلٍ أو بآخر.
فمثلما قام الطاغية أنور السادات بمساعدة التيارات الدينية المتطرفة في مصر من أجل مقاومة الناصريين واليساريين، عمدت أمريكا أيضًا إلى مساندة مجموعات الجهاديين الأصوليين في أفغانستان من أجل مقاومة احتلال الاتحاد السوفييتي لهذا البلد، ولجأت إسرائيل كذلك إلى دعم فصائل الحماسيين في الأرض المحتلة من أجل القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية المتمثلة في منظمة «فتح» بالذات، ولجأ النظام الأسدي المجرم بدوره إلى إطلاق سراح كل أولئك الجهاديين الأصوليين من سجونه وإلى دعمهم بالمال والسلاح برعاية من أمريكا ثم إيران ثم روسيا وإلى الاتفاق معهم ضمن سياسات مدروسة في الخفاء من أجل إخماد الثورة الشعبية في سوريا، أولاً وآخرًا.
وليس أولئك الجهاديون الأصوليون سوى امتداد لمن انخرطوا في تنظيم «القاعدة» سابقًا وفي تنظيم «داعش» لاحقًا: إذ يتألف هذا التنظيم الأخير من ثلاثة أقسام على الأقل، نظرًا لظهوره الأولي في بلاد العراق واتساعه الملحوظ في بلاد الشام:
أولاً، قسم من المجاهدين الأصوليين، فعلاً، ومعظمهم من الذين أُفرج عنهم من سجون النظام الأسدي المافيوي الطائفي المجرم، كما ذُكر.
ثانيًا، قسم من المرتزقة والمأجورين الذين تمَّ شراؤهم بالمال السياسي من الخارج من أجل التطوُّع في هذا «الجهاد المقدَّس».
ثالثًا، قسم من عناصر المخابرات والأمن الذين تمَّ تدريبُهم على حروب الإرهاب في مراكز تدريبية محلية وأجنبية سرية للغاية.
وسواء انحسر دور داعش حسب «مخططاته» هو بالذات أم حسب «مخططات» داعميه الذين أقرُّوا بانتهاء دوره في تلك المسرحية الدموية، مهمَّتا الإدارة والتنفيذ تقعان على عاتق القسم الثالث، في المقام الأول، وبإيعازٍ خفيٍّ مُسْبَقٍ من أزلام النظام الأسدي المافْيَوي الطائفي المجرم في بلاد الشام و/أو من أزلام نظيره الموالي في بلاد العراق.
تعتبر نشأة داعش لغزا معقدا ابرز خيوطه
- انسحاب قطاعات واسعة من الجيش العراقي مقابل بضع مئات من الدواعش ابان فترة حكم المالكي .
- قيام النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين المتشددين من سجونه .
- قيام قوات داعش بمهاجمة الاراضي التي حررتها المعارضة قسرا .
- اغلب المجازر التي نفدتها داعش كانت ضد السنة
- تفجيرات الانتحارية للدواعش طالت كل الدول العربية وتركيا واوروبا باستثناء إسرائيل وايران .
- اكبر المستفدين من ظاهرة داعش نجد ايران وتوابعها وامريكا والنظام السوري والعراقي وكذالك انظمة القمع العربية وإسرائيل و…..واكبر الخاسرين هم الشعوب العربية كالعادة .
منذ البداية يعرف السوريون ان داعش هي من صنع النظام الاسدي لوصم الثورة السورية المباركة بالارهاب، والكل كان يعرف كيف كان النظام يمول داعش عن طريق شراء النفظ منها من الآبار السورية التي استولت عليها داعش بانسحاب جيش شبيحة النظام منها، والكل تابع مسرحية تدمر وكيف تم تبادل الادوار فيها بين النظام وداعش، والروس لعبوا نفس اللعبة مع داعش. والكل يعرف وخاصة من كان في السجون السورية وهرب بعد الثورة وتحرير بعض السجون كيف ان النظام بين ليلة وضحاها أفرغ سجونه من كل الاسلاميين الذين التحقوا بالقاعدة ثم تحولوا إلى داعش، والعراق انتهجت نفس الطريقة ابان حكم المالكي، وحزب الله هو النسخة الشيعية من داعش، بل أخطر من داعش لأن داعش تفعل بالعلن بينما هو يفعل بالخفاء من قتل، واغتيالات وتهريب مخدرات.. متخفيا وراء شعارات طنانة رنانة وكل يوم يطل علينا الشاطر حسن ليبرر ما لا يبرر وكأن الناس مجانين أو مهابيل ليصدقوا أكاذيبه, الان انكشفت اللعبة وذاب الثلج عن المرج. الكل متورط بجرائم داعش، نظام ولاية الفقيه، ونظام المالكي، ونظام بشار الكيماوي، وحزب الله، وبالطبع الروس الذين يعلمون بكل كبيرة وصغيرة وألى الان لم نسمع من صاحب الوجه الرخامي بوتين او اجيره لافروف اي تعليق
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (ألغاز «حزب الله» وتنظيم «الدولة الإسلامية»)
قائد الباسيج يقول ان الولي الفقيه هو عنوان الاسلام الصحيح وكل من يخالف هذا يعتبر من قتلة الحسين.
وكذلك في4/9/2017 قال(أستاذ حوزة قم: من لا يؤمن بولاية الفقيه تحرم عليه زوجته ويستحق الإعدام)
وقتلة الحسين في المفهوم الشيعي هم اهل السنة، وكلهم يستحقون الاعدام لانهم لا يؤمنون بولاية الفقيه. وهذا هو السلوك الذي كانت تحاول سياسة نفاق التقية الشيعية ان تخفيه عن الناس ولكن حربهم الدموية الضروس ضد السنة في سوريا والعراق واليمن وغيرها، والمذابح التي ارتكبت تحت شعارات طائفية مثل ( يا لثارات الحسين) كلها تؤكد ذلك.وحزب الله هو قوة ضاربةلصالح طائفية وفارسية ايران وادعاء مقاومة اسرائيل والشيطان الاكبر (امريكا) اصيبت (في مقتل وأظهرت وجهاً طائفيّاً صريحاً كما كشفت انتهاكات بالغة بحق المدنيين السوريين وخططاً للتغيير الديمغرافي عبر القتل).
واما داعش المشبوهة منشئا وسلوكا فاصبحت بفضل همجية سلوكها ودمويتها خنجرا مسموما ضد الاسلام السني، وبررت الحرب العالمية عليه من قبل القوى الصهيوماسونية الصليبية المتربصة بالاسلام والمسلمين والتي وضعت يدها بيد ايران لقتل وتهجير واذلال السنة وتغيير التركيبة السكانية لصالح إيران والميليشيات التابعة لها.
هذا ما كنت اقوله منذ اربع سنوات, وكانت تعتريني الدهشه ان حقائق بهذه الخطوره والوضوح لم تستقطب انتباه الاعلام حول دور ايران في تخليق هذا التنظيم الاجرامي المسمى داعش بمشاركه الاسد والمالكي بهدف الاساءه الى ثوره الشعب السوري ووصمها بالارهاب والاساءه الى الاسلام السني بهدف دفع الغرب الى التسامح مع تدخلات ايران وطموحها بالسيطره والنفوذ بالمنطقه. حان الوقت ان يتم فتح هذا الملف وتحليل محتوياته للكشف عن خفاياه على امل التمكن من تبرئه الاسلام السني من تهمه الارهاب التي سعت ايران الى الصاقه به. وقد لا نبالغ اذا ما ذهبنا الى القول ان افراد داعش الذين تم ترحيلهم من عرسال بالحافلات ليسوا الا احدى الجماعات الشيعيه التي لعبت دور داعش ومصدرها العراق وهو ما يفسر هذا الحرص الشديد من حزب الله وايران على سلامتهم. سيعمل الكثيرون على طمس هذه الحقيقه وقد يلجأ البعض الى تسخيفها كما فعلوا مع ما كنا نقوله بهذا الشأن منذ سنوات رغم وضوح ادلته.
لا اريد ان أن ادخل في أعماق( رأي القدس) لهذا اليوم فهنا يحتاج الى نقاشا صعبا معقدا من صعوبة وتعقيد الأزمة السورية. لكن للحق لأول مرة .يتم هزيمة داعش بهذا الشكل المهين. أن يستصرخ هذا التنظيم الإرهابي المتعجرف. طالبا وقف إطلاق النار .مستعدا لتلبية كل الشروط. .فهذا شيءا جديد في ادبياته العسكرية او( الجهادية).انا برايي الشخصي. أن هزيمة( تنظيم الدولة) في القلمون على يد حزب الله والجيش اللبناني .تساوي انتصارا أكبر مما حصل من تحرير الموصل .نحن نتكلم عن نقلة نوعية .في إظهار هذه الجماعات منهزمة مكسورة الخاطر .أمام عدسات الكاميرات العالمية .التي ماطالما هذا التنظيم .استعملها .في إظهار وجهه الوحشي بالذبح والحرق .معلومة للاخ الكروي .ادامه الله. أن داعش.قبل الانسحاب من الجرود اللبنانية .طلب أن لا تصور الكاميرات. هذه الباصات
حزب الله وسيء الذكر كلاهما مجرم في حق الإنسانية أضف إليهما الإمارات فهي تفعل فعلهم في اليمن دون نسيان السعودية التي لها نفس نهج الإجرام نحو البشرية
*(داعش) ورقة سوداء إنتهى دورها الأسود
واحترقت بلا رجعة من قبل صانعيها.
سلام
“المؤامرة الكبرى”…
نشر أحد المواقع العربية خبرا مفاده أن رئيس بما يسمى الدولة الإسلامية هو إسرائيلي و أعطى حتى اسمه…
ويوضح الخبر أن “المؤامرة الكبرى” بدأت مباشرة بعد احتلال العراق و بالضبط من سجن أبو غريب ، بحيث تم دس بين المساجين هذا الشخص وبأنه ضابط مخابرات للنظام صدام حسين المنهار، تم إلقاء القبض عليه في حملة التي كانت قائمة ضد رموز النظام…
هذا المندس تم جمع حوله المجرمين و المنحرفين ليُكون بهم جماعة تنشط باسم الإسلام لتسمى في الأخير “الدولة الإسلامية” أو بالمختصر “داعش”…
هذا الشخص المذكور تشرف عليه أجهزة المخابرات الإسرائيلية “موساد” و الأمريكية “سي.آي.آي” و البريطانية وربما تكون هناك أجهزة أخرى إما تابعة أو خاضعة…
الهدف هو تشجيع هذا التنظيم المصطنع لكي ينشط تحت راية الإسلام و إعطائه زخما إعلاميا لكي يتم ربط كل أعماله الإرهابية بالدين الإسلامي الحنيف وجعله منبوذا من كل الأجناس البشرية…
في الحقيقة، هذا الخبر هو جديد من حيث الشكل فقط، ربما الأهم فيه فقط هو تحديد اسم وجنسية زعيم هذه العصابة بمرتبة “دولة مصطنعة”…
أما مضمونا الأمر كان مفهوما و معروفا من كل عاقل له تفكير سليم بأن هذه المنظمة التي تنشط تحت راية الإسلام هي مصطنعة و مسيرة من جهة أو جهات لا تريد خيرا لهذا الدين و لها أهداف شيطانية إستراتيجية، تم التكلم و شرح ذلك في مواضيع سابقة لا داعي لتكرارها…
فقط لابد الإشارة أن هذا التنظيم الاستخبارتي الدموي ما كان أن يكتب له هذا النجاح الباهر في زهق هذه الوديان من دماء الناس الأبرياء مسلمين وغير مسلمين لولا التواطؤ عن قصد أو جهل ، من أهل الإسلام أنفسهم و أصبحوا كالجسم الفاقد للمناعة كل الفيروسات مهما كانت تؤثر في جسمه المهلل من كثرة الأمراض و العلل…
كيف لعميل مخابرتي ينجح في اختراق أمة كاملة و يتلاعب بها كما تتلاعب الرياح بأكياس البلاستيك في الهواء الطلق…
الخوف كل الخوف ، أن يكشف التاريخ لأجيالنا القادمة المرهونة سياسيا واقتصاديا وعسكريا بأن قصة “أبو البكر البغدادي” …
الذي نُصب يوما من سجن أبو غريب زعيما للأمة تُعطى له البيعة في المساجد و يخطب على منابرها ، أنها ليست القصة الوحيدة و الفريدة في تاريخه. وأنها سوى حلقة من حلقات “مؤامرة كبرى”…
بلقسام حمدان العربي الإدريسي
28.08.2017
لا أشفق إلا على الدولة اللبنانية التي انتهت للاسف كدولة بعد المؤامرة الكبرى بين حزب الله وداعش ، لقد كان عندنا بصيص من
الأمل أن لبنان دولة ذات سيادة وأنها ستزيح حزب الله من سيطرته على مفاصل الدولة ،
حتى في حربها على داعش كانت تعتمد على حزب الله
ولا نسنغرب إلا من سعد الحريري الذي أتى الى الكويت تخفيفا عن غضب الكويت تجاه
حزب الله المتهم في خلية العبدلي الاجرامية ، فأكد الحريري أنه سيبذل الأسباب التي تجعل الكويت راضية من لبنان ، وهو لا يملك التحكم بحزب يؤتمر من الخارج .
لا يجوز ان نترك الواقع على الارض كما يشاهده العالم باستمرار فالمقاتلين بمختلف جنسياتهم ولغاتهم يتنقلون بين الفصائل في الشام تارة مع داعش وتارة مع النصرة ومرة مع جيش الاسلام ومرة جيش الفتح ونور الدين زنكي ووووو اما حزب الله فهو القوة الصامدة التي دحرت الجماعات المسلحة وشتت جموعها