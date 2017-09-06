محللون: تنظيم الدولة يتجه نحو هزيمة عسكرية قريبة إلا أنه باق

القدس العربي- وكالات: يجمع العديد من المسؤولين الرسميين والخبراء على توقع هزيمة عسكرية قريبة لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا والعراق، لكنهم يرون في الوقت نفسه أن التنظيم لن يختفي من الوجود، وسيبقى قادرا على التحرك ولو بأشكال أخرى.

ويعتبر المحللون أن وجود طائفة سنية تخرج مهمشة وقلقة في سوريا والعراق من هذه الحرب، وانتشار الالاف من أنصار تنظيم الدولة الاسلامية أو المتعاطفين معه في العالم والمستعدين للتحرك باسمه، قد يدفع التنظيم إلى العمل السري قبل أن يعود إلى الظهور لاحقا بشكل مختلف وربما باسم آخر، لكن مع الأهداف نفسها.

ويقول الباحث والاستاذ في العلوم السياسية في باريس جان بيار فيليو لوكالة فرانس برس “إن الانتصار العسكري الشاق الذي يتحقق في العراق لا يترافق مع رؤية سياسية لمرحلة ما بعد داعش لجهة العمل على إعادة انخراط السكان العرب السنة في العملية السياسية في العراق”.

ويتابع “الاوضاع في سوريا تبدو اسوأ، إذ تستعد المليشيات الكردية مع جيش الأسد للسيطرة على دير الزور (شرق) والرقة (شمال). إن غياب هذه الاستراتيجية البعيدة المدى تبقي لداعش مجالا واسعا لإعادة تكوين نفسه في مستقبل قريب، مع مواصلته العمل على اقامة شبكات مناصرين وناشطين في العالم”.

وفي كلمة له في ايار/ مايو الماضي أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، حذر المنسق الوطني لأجهزة الاستخبارات الأمريكية دان كوتس من أن “تنظيم الدولة الاسلامية يعمل خارج العراق وسوريا على ربط فروعه وشبكاته في العالم ببعضها لكي تخدم أعمالها استراتيجيته”.

وتابع المسؤول الأمريكي “نعتبر أن تنظيم الدولة الاسلامية لا تزال لديه الرغبة والقدرة على القيادة وتسهيل قيام هجمات أو أن يكون ملهما لها”.

- التمرد سيتواصل

وفي مقالة تحمل عنوان “تنظيم الدولة الاسلامية بعد الخلافة” نشرت في الثاني من ايلول/ سبتمبر، توقع كاتباها المحللان تارا موني واندرو بايرز، مؤسسا “كاونتر اكستريم نتوورك”، أن يفقد تنظيم الدولة الاسلامية “خلال العام المقبل”، سيطرته على الأراضي التي سيطر عليها والتي بلغت مساحتها مساحة ايطاليا وكان يقطنها سبعة ملايين شخص.

وتابع المحللان “على المسؤولين الدوليين الاستعداد لتهديدين قادمين هما: كيفية تطور تنظيم الدولة الاسلامية بعد سقوط الخلافة، والمجموعات التي ستخلفه والتي قد تشكل تهديدا ربما أخطر على الأمنين الاقليمي والدولي”.

وأضافا أن تنظيم الدولة (داعش) سيكون قادرا على الابقاء على بنية سرية وجهاز دعائي عبر الانترنت عالي النوعية، كما سيكون قادرا على إلهام الجهاديين في أنحاء العالم كافة.

وتابعا “ان فقدان الأرض في سوريا والعراق قد يدفع إلى تحريك مزيد من الذئاب المنفردة في أوروبا والولايات المتحدة للتأكيد على العزم والقدرة على الضرب”.

ويشدد معظم الخبراء أيضا على التهديد الذي يمثله مئات وربما آلاف “العائدين” من جهاديين غربيين متمرسين على القتال، إلى بلدانهم الاصلية. ويسجن القسم الأكبر من هؤلاء العائدين بعيد عودتهم إلى اوطانهم، الا انهم سيبقون خطرين لسنوات طويلة بعد إطلاق سراحهم.

ويقول لودوفيكو كارلينو المتخصص في شؤون الحركات الجهادية في مركز الأبحاث “اي اتش اس كاونتري ريسك”، لوكالة فرانس برس، “ضرب مشروع الحكم الخاص بتنظيم الدولة الاسلامية، الا ان التنظيم لم يهزم”. ويتوقع انسحاب مسلحي التنظيم الى وادي الفرات الذي سيصبح “قاعدة لإعادة إطلاق تمرد التنظيم”.

وتؤوي هذه المنطقة الصحراوية في العراق والتي يبلغ طولها نحو 160 كلم والغنية بالنفط حاليا ما بين خمسة وعشرة آلاف مسلح، حسب ما يقدر قادة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويقول المحلل توماس ماكابي المتخصص في شؤون مكافحة الارهاب في سلاح الجو الأمريكي “في النهاية إن تدمير الخلافة يبقى نصرا كبيرا، الا انه ليس حاسما. التمرد الجهادي العالمي سيتواصل”.