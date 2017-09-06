وفاة مشجع تونسي من شدة الفرح بعد تعادل بلاده مع الكونغو الديمقراطية في الوقت القاتل

القدس العربي- وكالات: توفي مشجع تونسي الليلة الماضية عندما أصيب بسكتة قلبية، مباشرة بعد أن نجح منتخب تونس في إدراك التعادل ضد مضيفه الكونغو الديمقراطية ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وذكرت تقارير محلية الأربعاء أن الشاب ضياء المعلاوي، وهو من مدينة سجنان التابعة لولاية بنزرت شمال البلاد، أغمي عليه من شدة الفرح والصراخ بعد أن سجلت تونس هدف التعادل في وقت قاتل من المباراة.

وأفادت بأن المعلاوي (24 عاما) سقط أرضا وهو في حالة إغماء وتوفي بعد لحظات حيث كان يشاهد المباراة وسط الجماهير في مقهى.

ويلعب المعلاوي بأحد الفرق الجهوية في مدينة سجنان. وقد نقلت جثته إلى المستشفى للتشريح.

وكانت تونس خطفت التعادل بشق الأنفس ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الأولى، بعد أن كانت متخلفة بهدفين حتى الدقيقة 77، عندما أمضى محمد بن عمر الهدف الأول ثم عادل أنيس البدري النتيجة بعد دقيقتين فقط.

وأطلق التعادل موجة فرح عارمة في شوارع ومقاهي تونس كونه عزز من فرص نسور قرطاج بنسبة كبيرة للوصول إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخ البلاد والأولى منذ مونديال 2006 بألمانيا.