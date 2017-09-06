الأمم المتحدة: النظام السوري مسؤول عن هجوم بغاز السارين في نيسان

“القدس العربي” – وكالات: أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة الأربعاء للمرة الأولى، ان النظام السوري مسؤول عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/ابريل الماضي ما أدى الى مقتل 87 شخصاً.

وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا ونشر الأربعاء، “في الرابع من نيسان/ابريل، وفي إطار حملة جوية (…) استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال”.