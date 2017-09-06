تحطم مقاتلة عراقية من طراز F-16 ومصرع قائدها أثناء طلعة تدريبية في أريزونا

القدس العربي- وكالات: أعلن سلاح الجو العراقي الأربعاء، تحطم مقاتلة من طراز F-16 أثناء طلعة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية ومصرع قائدها.

وقال سلاح الجو في خبر عاجل نقله التلفزيون الرسمي إن “الطيار الرائد نور فالح الخزعلي، قتل إثر تحطم طائرته من طراز إف 16 في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء طلعة تدريبية فجر اليوم”.

وأضاف أن “الطيار يعد من خيرة طياري طائرات F16، والذي أكمل كل مراحل التدريب بتفوق عالٍ، وكان خير من مثّل العراق من حيث الإلتزام والخلق الرفيع والضبط”.

ويعد الحادث الثاني من نوعه، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية عام 2015 عن تحطم طائرة F16 ومقتل قائدها خلال تنفيذها مهمة تدريبية بولاية أريزونا الأمريكية.

ويملك سلاح الجو العراقي 14 مقاتلة من طراز F16 الأمريكية، من مجموع 36 طائرة تعاقدت بغداد على شرائها عام 2011.