الفلسطينيون يهاجمون تصريحات السفير الأمريكي واصفين اياها بـ”غير المقبولة”

القدس العربي- وكالات: هاجم الفلسطينيون تصريحات للسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان وصف فيها للاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية بـ”الاحتلال المزعوم”، مؤكدين انها “مرفوضة”.

وفي رسالة وجهت للدبلوماسيين، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان اسرائيل قامت بتسريع البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الاشهر الأخيرة.

واعتبر عريقات انه “لم يكن بالإمكان القيام بهذه الأعمال والممارسات دون تواطؤ المجتمع الدولي”.

وتطرق البيان إلى تصريحات قام بها السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الاسبوع الماضي، تحدث فيها عن “الاحتلال المزعوم”، وقال عريقات انها تشكل جزءا من تطبيع السياسات الإسرائيلية.

وقالت الرسالة “نعتبر تصريح السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، في إشارة إلى الوضع المذكور أعلاه بأنه (احتلال مزعوم) أمرا مرفوضا”.

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس أن تعليق السفير فريدمان “لا يمثل تحولا في السياسة الأمريكية”.

وتبذل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودا لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في نيسان/ أبريل 2014.

ويزداد القلق لدى الفلسطينيين من فريق ترامب وخاصة فريدمان، الذي لم يتحدث حتى الان منذ توليه منصبه عن الدولة الفلسطينية المستقلة.

وانتقد الفلسطينيون فريدمان وهو محام وابن حاخام، بسبب دعمه الشديد للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقام فريدمان في ايار/ مايو الماضي بزيارة مستوطنة من أجل المشاركة في حفل زفاف، بحسب ما أكدته السفارة الأمريكية خارجا عن سياسة استمرت لسنوات في الخارجية الأمريكية تنص على عدم زيارة السفراء للمستوطنات الا في حالات استثنائية فقط.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام السلام ولا يعترف بالمستوطنات.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.

ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية والباقون في القدس الشرقية المحتلة.