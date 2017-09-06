روح المرح في مكان العمل يحسن المناخ العام

“القدس العربي” – وكالات: يعتبر إضفاء روح المرح وسيلة ممتازة لتحسين المزاج العام في مكان العمل، حيث قال إيريس دومين من الهيئة الألمانية للفحص الفني (تي يو في) إن الضحك يشجع فريق العمل والمرونة العقلية، كما أنه أمر مفيد في تخفيف الضغط في المواقف الصعبة، بحسب دومين الاختصاصي في علم النفس.

وأضاف دومين، انه يمكن أن تصير العلاقة مع العملاء بناءة على نحو أكبر وأكثر احتراماً وتقديراً عبر اللجوء للمرح، وانه يجب استخدام روح المرح دائماً على نحو ملائم، منوهاً الى ان السخرية من المواقف توحد الزملاء، ولكن السخرية من الأشخاص أمر مؤلم.