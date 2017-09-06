لندن – “القدس العربي”:

استاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من قذفها في مؤتمر انتخابي بحبات البندورة، برغم ردها الهادئ حينها بابتسامة.

ووفق صحيفة “غارديان” البريطانية فإن ميركل عبرت عن غضبها لقذفها من معترضين لها بحبتي بندورة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة الألمانية تأكيدها السعي لمعرفة هُوية من قذف الطماطم على ميركل، أثناء خطابها في مدينة هايدلبرغ.

ووفق الصحيفة فإن الطماطم تم رميها من مجموعة معارضين لسياسات ميركل بشأن اللاجئين، وكانوا يهتفون بصوت عال: “خائنة”، و”كاذبة”، وينعتونها بصفات قذرة. وأشارت إلى أنه عقب انتهاء ميركل من خطاب ألقته أمام ثلاثة آلاف ناخب، ألقيت الطماطم عليها من ناحية الحشد، وأصابت إحداها قدم المستشارة وأصابت الأخرى مقدمة التجمع.

وتعد ميركل، مرشحة عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في الانتخابات التي ستعقد يوم 24 سبتمبر، على منصب المستشار الألماني للأربع سنوات المقبلة.