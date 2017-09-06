هنديان سافرا إلى أمريكا لتعنيف زوجة ابنهما

لندن – “القدس العربي”:

في حادثة غريبة، سافر زوجان هنديان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتأديب زوجة الابن، حيث قاما بضربها بعنف ما ترك آثار في جسمها.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الزوجين تركا منطقتهما في بنجاب الهندية، وسافرا إلى بلدة في ولاية فلوريدا، حيث يعيش ابنهما مع زوجته لضرب الكنّة.

وقالت الشرطة إن سيلكي غايند، تعرضت للضرب المبرح، وقالت إنها تقلت تهديدا بـ “الذبح” من قبل حماها الذي ضربها مع زوجته.