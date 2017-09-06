قطر تطالب مجددا بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا
Sep 06, 2017
الدوحة “القدس العربي” : جددت دولة قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل استخدام النظام السوري غاز “السارين” بمجزرة “خان شيخون” في أبريل الماضي.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان الأربعاء، إن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة.
وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان “جنيف1″، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.
شكرا لدولة قطر الدولة العربي الوحيدة التي طالبت بمحاكمة مجرمي الكيماوي في سورية. نكن لها كل الاحترام، يا حيف على الدول العربية التي تدعي مساندة الشعب السوري والتي لا تحرك ساكنا، اما بالنسبة لباقي الدول المؤيدة للكيماوي بشار فهي اسوأ منه ولا نريد منها شيئا. الحمد لله ان منظمة دولية وبتقارير لا يرقى اليها شك أكدت أن فأر قاسيون بشار المجرم استخدم الكيماوي وليس اي كيماوي انه غاز السارين الذي حرم دوليا منذ نهاية الحرب العالمية الاولى، لكن الشعب السوري لن ينسى والله يمهل ولا يهمل