قطر تطالب مجددا بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا

الدوحة “القدس العربي” : جددت دولة قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل استخدام النظام السوري غاز “السارين” بمجزرة “خان شيخون” في أبريل الماضي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان الأربعاء، إن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة.

وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان “جنيف1″، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.