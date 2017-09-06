ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب؟

لندن – “القدس العربي”:

بعد أن كشفت الصحافة الغربية عن العلاقة الغرامية بين الفنانة العالمية ريهانا ورجل الأعمال السعودي حسن جميل، يبدو أن ريهانا لها باع طويلة في علاقات مع رجال عرب.

حيث كشفت صحيفة “ذا صان” البريطانية، عن تاريخ المغنية الغرامي حيث توطدت علاقاتها مع رجال عرب. فما سر هذا الانجذاب الساحر؟

ووفق الصحيفة فإن الملياردير السعودي ليس أول شاب عربي تغرم به ريهانا، بل إنها عاشت قصة حب لاهبة مع لاعب كرة القدم الجزائري، الفرنسي الجنسية، كريم بنزيمة. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بدأت في عام 2015، والتقطت صور كثيرة لهما في مناسبات عامة وخاصة، وشاهدا معا حفلات كثيرة.