نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بالتدخل لإعادة الجنود “المفقودين” في غزة 

القدس- (الأناضول): طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، التدخل لإعادة الجنود الإسرائيليين “المفقودين” في قطاع غزة.

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن طلب نتنياهو جاء خلال لقاء جمعه بماورير في مكتب الأول بالقدس.

وبحسب الصحيفة، قال نتنياهو إن “الجنود والمدنيين الإسرائيليين (لم يحدد عددهم) محتجزون في ظروف قاسية، ولذلك نطلب المساعدة من أجل تلقي معلومات حول وضعهم وإعادتهم”. وأضاف “أنا على قناعة بأنكم تستطيعون المساعدة بإعادة جثث الجنود”. وأشار إلى أن حكومته طالبت بالحصول على معلومات عن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، لكنها لم تحصل على شيء.

من جهته، قال ماورير إن الصليب الأحمر متواجد في المنطقة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن هذه “تعد من أطول العمليات التي تديرها المنظمة”. وأضاف “أن مهمتهم تكمن في البحث عن طرق فعالة لحل التحديات التي تواجه المنطقة”.

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في 2014، تمكنت “حماس″ من أسر 4 إسرائيليين، بينهم جنديان. لكن من غير الواضح إذا ما كانوا على قيد الحياة أم لا، إذ ترفض “حماس″ الإفصاح عن أي معلومات عنهم قبل إفراج إسرائيل عن عشرات الفلسطينيين الذين أعادت اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة العام 2011.

وأمس، التقى ماورير الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″ يحيى السنوار في قطاع غزة، وذلك ضمن جولة له لأراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل، للاطلاع على “الأوضاع الإنسانية”.