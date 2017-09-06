ردود فعل ساخرة وانتقادات لاذعة لفنانين سعوديين لمشاركتهم في اغنية سياسية ضد قطر

الرياض ـ أ ف ب: أطلقت مجموعة من كبار الفنانين السعوديين اغنية سياسية مشتركة ضد قطر بعد ثلاثة أشهر من قطع المملكة العلاقات معها على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، في خطوة رأت فيها الدوحة “افتراء وسوقية”.

وبثت شركة “روتانا” المملوكة من الامير السعودي الوليد بن طلال اغنية “علّم قطر” على حسابها في موقع يوتيوب الاثنين. وخلال 24 ساعة، شاهد الاغنية التي تبلغ مدتها خمس دقائق أكثر من مليوني شخص.

وشارك في اداء الاغنية مجموعة من كبار الفنانين السعوديين وعمالقة الموسيقى فيها، وهم محمد عبده، وعبد المجيد عبدالله، وراشد الماجد، ورابح صقر، واصيل ابو بكر، الى جانب الفنانين العراقيين وليد الشامي وماجد المهندس.

والاغنية من تأليف المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وتقول كلمات الاغنية في التسجيل المصور الذي عرض صورا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الامير محمد بن سلمان “علّم قطر واللي وقف ورا قطر ان البلد هذه طويل بالها، بس المسايل لين وصلت للخطر لا والله ان تشوف فعل رجالها”.

وجاء فيها ايضا “طعناتنا في الوجه ما هي في الظهر، وان كبرت العقدة نفك حبالها، عشرين سنة من الدسايس والغدر ومؤامرات عارفين احوالها”.

وردت الدوحة على الاغنية عبر مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية احمد بن سعيد الرميحي الذي كتب في تغريدة “اننا نسمو بأخلاقنا عن الصغائر، ونترك لهم الافتراءات والسرقات والسوقية بالكلام واعلامهم المبتذل”، مضيفا “علميهم يا قطر”.

وقوبلت الاغنية بردود فعل ساخرة عبر “تويتر”، ووجهت انتقادات الى الفنانين السعوديين لمشاركتهم في عمل فني-سياسي.

وكتب مغرد “الفن ملتقى الشعوب، ولذلك فان أسوأ ما يمكن ان تتصوره هو ان يوظف الفنان في ازمة سياسية. يسقط من أعين الشعوب”، بينما اعتبر مستخدم آخر ان الخطوة “طفولية جدا. كم عمركم؟ كبروا عقولكم”.

في مقابل ذلك، كتب صحافي سعودي في تغريدة “علّم قطر أنها دويلة وضيعة، جمعت حولها مجموعة من الأوباش، وهي تدفع ثمن خياناتها”، معتبرا ان الشاعر المستشار في الديوان الملكي الذي قام بإعادة نشر التغريدة هذه “لم يكتبها بلسانه وحده، بل نيابة عنا جميعا”.

وصدرت الاغنية في يوم اعلنت فيه قطر الغنية بالغاز افتتاح أحد أكبر الموانئ التجارية في منطقة الشرق الاوسط. وقال مغرد “قطر تدشن أكبر ميناء في الشرق الاوسط، والسعودية تدشن اغنية علّم قطر”.