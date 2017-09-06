صحيفة سودانية: توغل للجيش المصري في أراض سودانية جنوبي حلايب واختطاف41 مواطنا

“لندن “القدس العربي”:

كشفت صحيفة سودانية النقاب عن توغل قوة من الجيش المصري داخل الأراضي السودانية الأحد الماضي لعمق نحو 4 كيلومترات وقيامها باختطاف معدنين سودانيين يرجح أن عددهم يزيد عن 41 معدنا، في جنوب منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين، قرب منطقة العلاقي في ولاية البحر الأحمر.

وتشير المعلومات الى ان حادثة التوغل المصري جرت عقب يومين من تصريحات والي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد، للجزء الجنوبي من حلايب ومعه أعضاء حكومته حيث أكد الوالي من على بعد عشرات أمتار قليلة من نقطة تمركز القوات المصرية حيث أكد من خلال برنامج تلفزيوني بث من نفس الموقع نهار العيد إن حلايب أرض سودانية محتلة يعاني فيها المواطنون معاناة حقيقية تحت الاحتلال، وأن المواطنين يتعرضون للمضايقات بسبب محاولات الاحتلال إفراغ المنطقة.

وأضاف بأن هناك مئات المواطنين السودانيين جاءوا خلال الشهرين الماضيين ينزفون الدماء بعد أن فقدوا الكثير من ممتلكاتهم، نتيجة محاولات الاحتلال إفراغ المنطقة من مواطنيها، مؤكداً مواصلة الجهود حتى يعود مثلث حلايب جزءاً من السيادة السودانية.

وفي عودة لاختراق الجيش المصري للأراضي السودانية الاحد الماضي وفقا لصحيفة “سودن تربيون” التي أبلغها إدريس حسن بخيت، من ولاية شمال دارفور، وأحد الناجين من مطاردة الجيش المصري أن عملية الاختطاف تمت الأحد الماضي وطالت 41 معدنا أغلبهم من محلية “اللعيت جار النبي” بشمال دارفور وضواحي مدينة الأبيض بشمال كردفان.

وقال معدن الذهب الناجي من عملية الاختطاف لـلصحيفة إن القوات المصرية التي داهمت المنجم اختطفت العشرات من المعدنين السودانيين بقوة السلاح بعد إطلاق النار عشوائيا وبشكل كثيف، ما أدى لهروب معدني المناجم إلى جهات غير معلومة في منطقة خلوية قاحلة.

وأكد الناجي من الحادثة أن القوات المصرية عاودت دهم المنجم للمرة الثانية صبيحة، يوم الإثنين الماضي ، وان ما أفشل خطة القوة المصرية للقبض على المعدينين الناجين مقابلة المعدنيين لقوات سودانية أوفدتها سلطات ولاية البحر الأحمر إلى المنطقة بقيادة ضابط، بعد اتصالات أجراها معدنين عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية.

ونشرت “سودان تربيون” أسماء لمواطنين سودانيين باعتبارهم بعض من قائمة المختطفين لدي الجيش المصري وشملت القائمة مواطنين سودانيين من ولاية شمال دارفور وهم: “معصوم أحمد شرف الدين، كمال الفاضل محمد، محمد عبد الرحمن نصر الدين، إبراهيم محمد أحمد محمداني، الأمين آدم الدومة، النور آدم عبد العزيز، علي عثمان محمد، حبيب سليمان، إبراهيم آدم، مصطفى آدم يحيى محمد، إبراهيم سبيل، ناصر أحمد، موسى والسر، إلى جانب عامر وسليمان من نيالا بجنوب دارفور”.

ومن منطقة (دار حامد) في ولاية شمال كردفان ضمت القائمة “جبريل جمعه أحمد، محمد الزيتون، محمد صديق، السر الحمري، أحمد الراحل، عبد الجليل الراحل، إبراهيم المرضي، مكي أبو لوقه، سليمان غبوش، مبارك عبد الله، الجيلي محمد علي، إبراهيم محمود، آدم الفاتح عثمان، عبد الرحمن آدم الرضي، وقيع الله آدم يوسف، حامد بله حامد، عبد الحفيظ حامد بله، محمد إسماعيل وقيع الله، عثمان محمد أحيمر، الجيلي مصطفى الزبير، النور عطا الله، محمد وقيع الله تيراب، عيسى حسن شقلة، جمعة محمد أبو لوقة، بله عبيد، عبد الواحد أحمد وأكرم الراحل.