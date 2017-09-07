الإعلامي السعودي جمال خاشقجي يدافع عن “رايتس ووتش” وقطر

“القدس العربي”:

كتب الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، اليوم تغريدة على حسابه في تويتر قائلا “هيومان رايتس ووتش منظمة محترمة لا تتلقى تمويل من قطر أو غيرها ، تعتمدها كثير من حكومات العالم كمصدر محايد”. وجاءت تغريدة خاشقجي كرد على إحدى التعليقات من حساب باسم “مصر أم الدنيا” اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية العالمية بأنها “منظمة مشبوهة قطرية التمويل وإخوانجية الهوى”، وذلك على خلفية إصدار المنظمة الدولية تقريرا أدانت فيه ممارسات تعذيب المعتقلين في مصر.

وقد أثارت تغريدة خاشقجي تفاعل الكثير من المغردين، وقد هاجم بعض المعلقين السعوديين خاشقجي وذهب أحدهم إلى القول إنه “لا يمثل السعوديين”، فيما وصف آخر عودة خاشقجي للتغريد بـ”بئس العودة”.

وكان حساب الخاشقجي على “تويتر”، كشف في يوليو/ تموز الماضي عن سفره من السعودية بطريقة “غير رسمية”، بعدما منع من السفر من قبل السلطات.

قد أثارت عودة جمال خاشقجي إلى التغريد في أغسطس/ آب عبر “تويتر” بعد توقف دام قرابة العام، الكثير من التساؤلات.

وكانت تغريدته الأولى “أعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الإعلام لمساعيه الطيبة، والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد. لا كُسر في عهده قلمٌ حر ولا سكت مغرد”، سببا لمزيد من الأسئلة سيما وأنه لم يوضح صلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سواء عند توقفه عن التغريد أو عودته.

وكانت السلطات السعودية منعته من الكتابة في الصحف، أو الظهور على شاشة التلفزيون وحضور المؤتمرات، بعد تصريحات أدلى بها خلال عرض قدمه في واشنطن انتقد فيه الصحفي المقرب من صناع القرار السعودي، صعود دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، الأمر الذي أحرج السعودية.