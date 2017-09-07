﻿ميانمار تزرع الحدود مع بنغلادش بالألغام لمنع عودة الروهينغا المسلمين

لندن ـ «القدس العربي»: كشف مصدران في حكومة بنغلادش أن ميانمار تقوم منذ ثلاثة أيام بزرع ألغام أرضية عبر قطاع من حدودها مع بنغلادش، وأن الغرض من ذلك قد يكون للحيلولة دون عودة الروهينغا المسلمين الذين فروا من العنف في ميانمار.

وقال المصدران اللذان على معرفة مباشرة بالموقف، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر، إن بنغلادش ستتقدم باحتجاج رسمي على زرع الألغام الأرضية على مسافة قريبة جدا من الحدود.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية، أمس، إن الحكومة الميانمارية فشلت في مكافحة المجموعات البوذية الراديكالية المتطرفة التي تغذي العنف والكراهية ضد المسلمين في إقليم آراكان.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة الدولية (غير حكومية مقرها في بروكسل) أمس، تحت اسم «البوذية في ميانمار وسلطة الدولة»، تطرقت فيه إلى دور المجموعات البوذية المتطرفة في تصاعد العنف في البلاد.

ورأى التقرير أن الحكومة فشلت في مكافحة المجموعات البوذية المتطرفة، ولم تنفع القوانين التي طبقتها في البلاد، بل على العكس عززت هذه المجموعات من قوتها داخل المجتمع.

وأكد على دفع إقليم آراكان نحو أزمة جديدة، وأن المجموعات البوذية المتطرفة استغلت التوتر في آراكان لتزيد من خطاباتها المحرضة على العنف والكراهية ضد المسلمين.