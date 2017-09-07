ميانمار تزرع الحدود مع بنغلادش بالألغام لمنع عودة الروهينغا المسلمين
لندن ـ «القدس العربي»: كشف مصدران في حكومة بنغلادش أن ميانمار تقوم منذ ثلاثة أيام بزرع ألغام أرضية عبر قطاع من حدودها مع بنغلادش، وأن الغرض من ذلك قد يكون للحيلولة دون عودة الروهينغا المسلمين الذين فروا من العنف في ميانمار.
وقال المصدران اللذان على معرفة مباشرة بالموقف، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر، إن بنغلادش ستتقدم باحتجاج رسمي على زرع الألغام الأرضية على مسافة قريبة جدا من الحدود.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية، أمس، إن الحكومة الميانمارية فشلت في مكافحة المجموعات البوذية الراديكالية المتطرفة التي تغذي العنف والكراهية ضد المسلمين في إقليم آراكان.
جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة الدولية (غير حكومية مقرها في بروكسل) أمس، تحت اسم «البوذية في ميانمار وسلطة الدولة»، تطرقت فيه إلى دور المجموعات البوذية المتطرفة في تصاعد العنف في البلاد.
ورأى التقرير أن الحكومة فشلت في مكافحة المجموعات البوذية المتطرفة، ولم تنفع القوانين التي طبقتها في البلاد، بل على العكس عززت هذه المجموعات من قوتها داخل المجتمع.
وأكد على دفع إقليم آراكان نحو أزمة جديدة، وأن المجموعات البوذية المتطرفة استغلت التوتر في آراكان لتزيد من خطاباتها المحرضة على العنف والكراهية ضد المسلمين.
إن الوحيد في العالم الاإسلامي ألذي فعل شيء ملموس لإخوته في الدين هو الرءيس التركي وأمير قطر بارك الله فيهم , هل تعلمون أن ألآوربيين والآمريكان بما ينعتون المسلمين , إنهم ينعتوهم بالشياطين وقد سمعتها مرات كثيرة وتجاهلتهم ولربما الكثير من المسلمين أمثالي , ألم ينادينا بها جورج بوش أولا , ولهذا السبب لا يأبهون للقتلي المدنيين في البلاد الإسلامية التي يغزوها . ومن يحتج ويكتب يدخلونه مصحة عقلية ويجبرون الآطباء النفسيين بتشخيص الشخص الذي يريدون التخلص منه ووضعه في مصحة عقلية بانفصام الشخصية حتي أنهم يحضرون قاضي ليحكم بذلك , ويضعونك هناك حتي فرج الله , لقد فعلوها مرتان معي والله يمهل ولا يهمل وداءما يعطيني حقي وانظر إلي العالم ألآن عالمهم . لقد أغضبوا الله لكثرة ظلمهم وإلحادهم وهذا عقاب لمن لا يعتبر وكلما أغضبوا الله كلما زادت الكوارث الطبيعية في عالمهم والله المنتصر .