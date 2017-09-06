مستثمر إسرائيلي يشتري أسهما في شركة مغربية مالكة للقناة التلفزيونية الثانية
الرباط ـ «القدس العربي»: أفادت تقارير أعيد نشرها في المغرب أن مستثمرا فرنسيا إسرائيليا تمكن من اقتناء جزء من أسهم شركة «صورياد» الحكومية المالكة للقناة المغربية الثانية 2M، وأن عملية الاقتناء الرسمي ستتم قبل نهاية العام الجاري، ونفت مصادر في القناة علمها بهذه العملية.
وقالت التقارير ان الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي Patrick Drahi الذي ولد في مدينة الدار البيضاء، وغادرها إلى مدينة مونبيلييه الفرنسية في سن الخامسة عشرة يتفاوض على اقتناء حصة من أسهم القناة الثانية «دوزيم» الحكومية التي ظلت تتخبط منذ سنوات في صعوبات مالية.
وقال موقع maghreb-intelligence إن باتريك دراهي، الذي قدرت مجلة «فوربيس» ثروته بـ13 مليار دولار، مساهم في القناة الإخبارية الفرنسية BFM وفي صحيفة «ليبراسيون» اليومية الفرنسية اليسارية وفي مجلة «لكسبرس» الفرنسية وصاحب القناة الإخبارية الإسرائيلية «i24 News» التي تبث بثلاث لغات من تل أبيب.
ويحمل الثري الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي أيضا الجنسية البرتغالية، وله نشاط واسع في مجال الاتصالات، وذلك عبر مجموعته ALTICE في لوكسمبورغ، التي تعتبر المساهم الرئيسي في شركة الاتصالات الفرنسية «SFR» وأيضا في شركة الاتصالات الإسرائيلية «Hot»
ونقل عن مصادر مطلعة بالرباط، أن المفاوضات بين الدولة المغربية وباتريك دراهي، وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث ينتظر أن يتم إعلان دخوله إلى شركة «Soread» في أجل أقصاه شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأن المساهم الجديد سوف يعيد هيكلة القناة. وتم إخبار سليم الشيخ، المدير العام لـ»دوزيم»، بقرب إبعاده من منصبه، وأن نائبته سميرة سيطايل ستتولى مسؤولية القناة، خلال الفترة الانتقالية.
وذكر مصدر مسؤول في القناة الثانية، أنه لا علم للإدارة بوجود أي مفاوضات بين جهات في الدولة من أجل بيع جزء من أسهم القناة الثانية إلى الملياردير الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي. وقال إن مسؤولي القناة اطلعوا على الخبر انطلاقا مما أوردته وسائل الإعلام، مشيرا أن إدارة القناة لم تجر أي مفاوضات مع الملياردير الإسرائيلي بهذا الخصوص.
ونقل موقع «العمق» المغربي عن المصدر أن إدارة القناة ليس من حقها أن تجري أي مفاوضات مع أي جهة بخصوص بيع أسهم القناة، مشيرا أن حق التفويت مكفول فقط للدولة.
ونفت شركة «ألتيس» المملوكة لباتريك دراهي، أن تكون قد دخلت في مفاوضات مع المغرب من أجل الدخول كمساهم في شركة «صورياد دوزيم». وقال آرثر ديفوس المتحدث باسم شركة «ألتيس» في تصريح لموقع «تيل كيل»، إن «هذه المعلومات خاطئة وإن الصحافي الذي نشرها لم يحاول حتى الاتصال بنا»، «إن استراتيجيتنا الاستثمارية فى الإعلام تنشر حصرا في الدول التي لدينا فيها أصول اتصالات (الولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل والبرتغال والدومينيك)».
اذا ما تأكد الخبر فعالم المسيقبليات الراحل المهدي المنجرة
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الذي ضرب عليه حصار حتى وافته المنية سيكون قد صدق
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الرؤيا المستقبلية حينما وصف القناة الثانية بالصهيونية
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منذ مدة
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تحياتي
هو يهودي مغربي بمعنة أنه مواطن مغربي ولا تهمنا الجنسيات الاخرى التي اكتسبها، فهناك عشرات الالوف من المغاربة يحملون أكثر من جنستين بما فيها الاسرائيلية، لا يمنعهم هذا من حق المواطنة المغربية التي يتمتعون بها
هذا المستثمر هو مغربي يعتنق الديانة اليهودية لقد ولد و عاش طفولته في مدينة الدار البيضاء كما ولد اباءه و اجداده فوق تراب المملكة المغربية و هو يستقر حاليا في فرنسا بعد واقعة الهجرة في الستينات كما يعيش فيها الملايين من المغاربة و العرب فاتمنى ان يعود الى ارض الاجداد جميع المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية لانهم اصبحوا من اكبر المليارديرات و رجال الاعمال الناجحين و يتقلدون اعلى المناصب الحساسة فشخصيا اشجع مثل هذه الاستثمارات من ذوي الاصول المغربية مهما كانت ديانتهم لان ذالك سيضعف الدولة العبرية التي اقيمت على انقاض الشعب الفلسطيني فيجب علينا نحن العرب ان نمتلك على الاقل نصف ذكاء اليهود فكان من الممكن لو تغير التفكير لما كانت اسرائيل قوية الى هذا الحد و هي التي فرضت وجودها علينا حينما ساعدناها بكل غباء لتبني كيانها عن طريق هجرة مواطني الدول العربية الذين يعتنقون الديانة اليهودية فالمسلمون و المسيحيون و اليهود تعايشوا لالاف السنين في الاراضي التي تمتد من المحيط الى الخليج لانهم كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة في الدول التي كانت تمثل هذا الفضاء الجغرافي الشاسع و لكن لا اعرف ما جرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث كانت اغلب الدول العربية تئن تحت وطاة الاستعمار و في غفلة من الزمن تم تنفيذ المخطط الذي افضى الى وجود دولة اسرائيل في فلسطين بعد بتجميع ابنائناا الذين كانوا يعتنقون الديانة اليهودية.
لا تعطوا الإعلام للصهاينة الذين نجحوا في تمرير أكاذيبهم من خلاله
ولا حول ولا قوة الا بالله
هنريكو ماسياس فرنسي يهودي من اصل جزائري ولد و ترعرع بقسنطينة و منع عليه دخول الجزائر بسبب تعاطفه مع اسرائيل و ليس بسبب دينه اليهودي.