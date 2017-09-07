﻿ بارزاني: «الحشد الشعبي» يهدد الأكراد يوميا والمذهبية تحكم العراق

لندن ـ « القدس العربي»: قال رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس الأربعاء، إن «هناك ضغوطات كبيرة لتأجيل استفتاء استقلال كردستان إلا أننا مصرون على إجرائه في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري»، مشيراً إلى أن «بغداد لا تقبل الشراكة الحقيقية». وأضاف، خلال لقائه مجموعة من الفنانين والصحافيين والكتّاب في أربيل «منذ 10 سنوات نطالب بحقوق قوات البيشمركه إلا أنهم لم يرسلوا طلقة واحدة لها». وتابع: «في غضون ساعتين أقروا قانونا خاصا بالحشد الشعبي وتم تأمين المبالغ المالية والسلاح له».

واعتبر أن «المذهبية هي التي تحكم في العراق وللأسف لا توجد شراكة حقيقية في العراق، لذلك اتخذ شعب كردستان قراره بشأن الاستفتاء».

وتحدث رئيس إقليم كردستان عن استفتاء استقلال كردستان، وقال إن «قرار إجراء الاستفتاء لا يخالف القوانين الدولية».

وأشار بارزاني إلى أنه منذ 2008 يتحدثون مع الشعب الكردي بلغة التهديدات والهجوم»، موضحاً أن «بغداد لم تنفذ أي اتفاق مع الكرد».

ولفت إلى أن «الحشد الشعبي يهدد الشعب الكردي بشكل يومي».

في المقابل، قال الناطق العسكري لـ «كتائب الإمام علي»، التابعة لـ»الحشد»، الملقب (أبو عزرائيل)، إنه «لن يتم السماح بإجراء استفتاء كردستان في كركوك، حتى لو نزفت جميع دماء العراقيين»، مؤكداً أن لديه تعليمات واضحة بهذا الشأن.

وأشار، في مقطع فيديو له تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن «رتلاً واحداً يدخل الى كركوك كافٍ لطرد الأكراد ممن يريدون الاستفتاء منها».

وأضاف أن «أغلب أهالي كركوك هم من العرب، والثلث من التركمان»، لافتاً إلى أنه «حتى لو نزفت دماء العراقيين كلها، فإننا لن نعطي كركوك، ولا يهمنا الاستفتاء».

وتساءل «هل يريدون أن يصبــــحوا دولـــة اسرائيلية في العراق، ليقسموه هو وسوريا».