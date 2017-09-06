عبد الفتاح مورو: تصديت لوجدي غنيم ومنعته من دخول تونس
تونس – وكالات: قال نائب رئيس البرلمان التونسي نائب رئيس حركة «النهضة»، عبد الفتاح مورو، إن الداعية المصري وجدي غنيم ليس صديقا لحركة النهضة، وإنه سبق وأن تصدى له ومنعه من دخول تونس، مشيرا إلى أنّ اللقاء الذي جمعه مع وجدي غنيم في تونس خلال فترة حكم الترويكا كان في إطار المناظرة لإسكاته.
وأكّد الشيخ عبد الفتاح مورو في حوار أجراه مع موقع صحيفة «أمريكان نيوز بيبر» أنه لا يرد على تهجم وجدي غنيم على حركة «النهضة» إثر موقفها من مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث وزواج التونسية المسلمة من أجنبي غير مسلم، قائلا: «أنا لا أسب أحدا، وهذا هو موقفي، وهذا إنسان ليس له قيمة بالنسبة لي».
وأضاف مورو: منعته من تونس ولكنني لم أسبّه، وأنا قلت له مرحبا بك في نطاق الضيافة، ولكن محتوى كلامي الذي وجهته إليه هو نقد للكلام الذي قاله. واعتبر عبد الفتاح مورو أنّ استدعاء وزارة الخارجية لسفير تركيا في تونس لتطلب منه اتخاذ إجراء ضد غنيم المقيم على أرضها، هو إجراء عاديّ لأنّ هناك شخصا أساء للأمن الوطني التونسي، فمن شأن البلد الذي يحميه أن يعلمه قواعد التعامل مع بلد أجنبي.
يذكر أنّ الداعية المصري المثير للجدل والمقيم في تركيا، وجدي غنيم، كان هاجم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمفتي عثمان بطيخ ونائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بسبب الدعوة للمساواة في الميراث والسماح للتونسية المسلمة بالزواج من أجنبي غير مسلم.
من جهته، كان سفير تركيا في تونس قال خلال حضوره في برنامج «ناس نسمة» في وقت سابق، إن الشعب التركي والسلطات التركية لا يمكن أن تقبل الاتهامات التي توجه بها الداعية وجدي غنيم إلى رئيس الجمهورية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن رسالته كانت قاسية ولا يمكن قبولها على أية حال.
وأكّد أنّ بلاده لا تسمح بأن يتهجم شخص على بلد شقيق ويتدخل في شؤونها الداخلية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الاتهامات الخطيرة تجاوزت الخطوط الحمر.
مع انني لا استمع لوجدي غنيم وتعليقاته الا في اوقات قليلة لنقاشات ومناوشات اعلامية تخص حدث معين, الا انني اختلف مع كل النقد الذي وجٌه له من تونس الحبيبة, او تركيا او اي مكان اخر. السبب انه بعد الضجة الاعلامية وجدت في نفسي الفضول لاسمع ما قاله الرجل, ولم اسمع الرجل يتهم الرئيس التونسي بالكفر, بل ان ما قاله غنيم بالحرف هو ان كلام الرئيس التونسي كلام كفر ويخرجه من الاسلام. انا لست بصدد الدفاع عن احد, فلكل منهما من يحبه ومن يبغضه, ولكن حرصا” على الموضوعية, اقول انه اذا كانت لدى اي شخص مشكلة فيما قاله غنيم, فمشكلته مع الله سبحانه وتعالى وليس مع غنيم لان غنيم لم يأت بجديد, يقول الله في كتابه الكريم “ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون”, وفي اية اخرى “ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون”, وفي اية ثالثة “ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون”. يعني اذا غنيم وصف ما قاله السبسي بوصف واحد فالله سبحانه وتعالى وصفه بثلاث اوصاف كلها تؤكد انه كفر وفسق وظلم. و هو حاكم تونس ويحكمها عبر رئيس وزرائه ووزرائه, يعني الايات الكريمة الثلاث تنطبق عليه وعلى ما قاله.
@ محمد بني هاني – الأردن:
تكفير شخص أو وصف كلامه بالكفر يفتح الباب أمام الاغتيالات. وعدد من قُتلوا أو تعرضوا لمحاولات الاغتيال في بلداننا بسبب تلك الممارسة لا يكاد يُحصى. ولذلك، وبصرف النظر عن المعتقدات الشخصية، فإن التكفير خطوة يعادل دعوة إلى ارتكاب جريمة ويجب أن يُعامل على ذلك الأساس.
عالمنا وجدي غنيم تشرد بعيدا عن بلده لأجل الدين .. تريد ان يكون لك دو علي حساب الاسلام وتعاليمه . مهمه كان ولكن سيدك وجدي غنيم ضحي بالغالي والنفيس ليقول الحق في وجه سلطان جاءر فاصمت ولا تتحدث عن اسيادك
ورغم هذا يقول السبسي ان النهضة ليست مدنية فاهلها اكثرمدنية منه فالمدنية التي تعلمها هو هي مدنية الحزب الواحد نقطة الى السطر
نعم وجدي غنيم متشدد, لكن حزب النهضة متسيب !
أليس الأفضل هو بالوسطية ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
هل كلام الشيخ عبد الفتاح مورو هو ارضإء لله او ارضاءا لسبسي
لا ارى ان وجدي غنيم اخطىء فيما قاله
سورة البقرة..” وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ..”
دمار ” رجال الدين ” للاسلام و الدين والانسانية جمعاء لا يعلمه الا الله.
لم يسب و لم يتعدى وجدي غنيم الخط الاحمر كما تزعمون لما أعطى رأيه الديني, من منطلق الوازع الديني كعالم مسؤول لينبه اخواننا التونسيين بأن هناك انتهاك لحدود الله يخرج فاعله من دائرة الايمان الى الكفر .
كيف يمكن لشعب مسلم (الأغلبية الساحقة) يعيش على أرض الاسلام أن يسمح لبناته و لو قل دينهم, أن يتزوجن بغير المسلم. و كيف يمكننا أن نتجرأ على تعاليم الخالق المعبود في ما يخص القسمة في الميراث. أوصكم و نفسي يا شيخ مورو بتقوى الله.
للمؤمن أن يتقبل الانتقاد و النصيحة و أن يقف عند حدود الله, حتى و لم زعم أن منتقده كلامه حق يراد به باطل.
نفعنا الله و اياكم بالقرآن.
كلمة حق عند سلطان جاءر.
هناك عدة امور لاتطبق في الاسلام بحكم ان الزمن تغير فمحاكم الدول الاسلامية لاتطبق الشريعة لماذا عندما وصل الامر للارث رجعنا للشريعة هل المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفس المرأة اليوم كرأي شخصي يحق للمرءة ان ترث مثل الرجل فالعانسة لايوجد من يعيلها والأرملة الفقيرة ووووووو عندما يطبق شرع الله في كل حياتنا الاجتماعية بعدها نقول فاليطبق في الارث اما الزواج من اجنبي فهذا له كلام أخر فلست بخبير في الشريعة
كان مرحبا به عندما كانت النهضة حركة اسلامية.واصبح منبوذا من طرفها لما تحولت إلى مدنية.ينص الدستور التونسي في بنده الأول على أن تونس دينها الإسلام،الذي يصرح بوضوح لايقبل الجدل؛””للذكر مثل حظ الأنثيين.ولمن يعرف علم المواريث فالمساواة ستضر بحق المرأة في كثير من الحالات.كما أن زواج المسلمة بغير المسلم الذي اعتبره ((((الشيخ)))) مورو اختيار شخصي .حرمه القرءان بصريح الآيات.(البقرة آية 221 والنساء144 والملئدة51،والممتحنة1و13.نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا.