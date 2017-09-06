﻿عبد الفتاح مورو: تصديت لوجدي غنيم ومنعته من دخول تونس

تونس – وكالات: قال نائب رئيس البرلمان التونسي نائب رئيس حركة «النهضة»، عبد الفتاح مورو، إن الداعية المصري وجدي غنيم ليس صديقا لحركة النهضة، وإنه سبق وأن تصدى له ومنعه من دخول تونس، مشيرا إلى أنّ اللقاء الذي جمعه مع وجدي غنيم في تونس خلال فترة حكم الترويكا كان في إطار المناظرة لإسكاته.

وأكّد الشيخ عبد الفتاح مورو في حوار أجراه مع موقع صحيفة «أمريكان نيوز بيبر» أنه لا يرد على تهجم وجدي غنيم على حركة «النهضة» إثر موقفها من مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث وزواج التونسية المسلمة من أجنبي غير مسلم، قائلا: «أنا لا أسب أحدا، وهذا هو موقفي، وهذا إنسان ليس له قيمة بالنسبة لي».

وأضاف مورو: منعته من تونس ولكنني لم أسبّه، وأنا قلت له مرحبا بك في نطاق الضيافة، ولكن محتوى كلامي الذي وجهته إليه هو نقد للكلام الذي قاله. واعتبر عبد الفتاح مورو أنّ استدعاء وزارة الخارجية لسفير تركيا في تونس لتطلب منه اتخاذ إجراء ضد غنيم المقيم على أرضها، هو إجراء عاديّ لأنّ هناك شخصا أساء للأمن الوطني التونسي، فمن شأن البلد الذي يحميه أن يعلمه قواعد التعامل مع بلد أجنبي.

يذكر أنّ الداعية المصري المثير للجدل والمقيم في تركيا، وجدي غنيم، كان هاجم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمفتي عثمان بطيخ ونائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بسبب الدعوة للمساواة في الميراث والسماح للتونسية المسلمة بالزواج من أجنبي غير مسلم.

من جهته، كان سفير تركيا في تونس قال خلال حضوره في برنامج «ناس نسمة» في وقت سابق، إن الشعب التركي والسلطات التركية لا يمكن أن تقبل الاتهامات التي توجه بها الداعية وجدي غنيم إلى رئيس الجمهورية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن رسالته كانت قاسية ولا يمكن قبولها على أية حال.

وأكّد أنّ بلاده لا تسمح بأن يتهجم شخص على بلد شقيق ويتدخل في شؤونها الداخلية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الاتهامات الخطيرة تجاوزت الخطوط الحمر.