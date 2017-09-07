﻿تونس: الشاهد يعلن «حكومة حرب»… والسبسي يشكك بـ«مدنية» حركة «النهضة»

تونس ـ «القدس العربي»ـ من حسن سلمان: أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن تعديل وزاري كبير قال إنه سيحوّل حكومة الوحدة الوطنية إلى «حكومة حرب» ضد الفساد والبطالة والتفاوت الجهوي، فيما شكك الرئيس الباجي قائد السبسي بمدنية حركة «النهضة» ودعا لمراجعة النظام السياسي.

وأعلن الشاهد، الأربعاء، عن تعديل وزاري شمل 20 حقيبة (13 وزارة و7 كتاب دولة) قلّص بموجبه أعضاء حكومته إلى 33 عضوا، حيث ألغى نصف كتابات الدولة، كما عين وزراء جددا في عدد من الوزارات الهامة كالدفاع والداخلية (وزارتي سيادة)، والمالية والتربية، مع الإبقاء على بعض الوزراء ومنحهم حقائب جديدة، واستقدام وزراء سابقين، وتقليص عدد النساء داخل الحكومة إلى النصف تقريبا، ورفع حصتي «نداء تونس» و»النهضة»، مع منح دور أكبر للمستقلين.

وأكد الشاهد أنه قام بالتشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، وأكد لهم أن الحكومة ستكون في الفترة المقبلة بمثابة «حكومة حرب» وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية والبطالة والتفاوت الجهوي».

ووفق التعديل الجديد، تم تعيين وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي مجددا في هذا المنصب خلفا لفرحات الحرشاني، وشغل العميد في الحرس الوطني لطفي براهم منصب وزير الداخلية خلفا للهادي مجدوب، كما عاد وزير المالية السابق سليم شاكر ليشغل منصب وزير الصحة، وتسلم وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري حقيبة التنمية والاستثمار، فضلا عن تعيين وزير التشغيل عماد الحمامي على رأس وزارة الصناعة.

وأثارت التشكيلة الوزارية الجديدة انتقادات عديدة لدى أحزاب المعارضة، حيث اعتبر القيادي في «الجبهة الشعبية» الجيلاني الهمامي أنها كرست منطق المحاصصة و»الغنيمة»، مشيرا إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي نحج في «تعيين» فريق موالٍ له.

فيما انتقد نائب رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» عماد الدايمي تعيين العميد لطفي براهم على رأس وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه مدعوم من طرف «المافيوزي (رجال الأعمال) كمال لطيّف وعصابته السياسية والمالية».

وأضاف على صفحه في موقع «فيسبوك»: «مجرد طرح اسم لطفي براهم كوزير للداخلية هو قمة اللامسؤولية والعبث واللعب باستقرار المؤسسة الأمنية والبلاد للأسباب التالية: هذا الشخص لا يمتلك الكفاءة والخصال التي تؤهله لتولي منصب وزير الداخلية، خاصة وأنه لم ينجح في ادارة الحرس الوطني وأدخل السلك في أزمة غير مسبوقة (…) علاقات الرجل سيئة بالمديرين العامين في الأمن الوطني وحتى بالجيش الوطني بسبب رفضه للتنسيق معهم في أحداث عديدة واحتكاره للمعلومة من أجل الاستفراد بالسبق. ووجوده على رأس الوزارة سيعمق الخلافات ويضرب الانسجام المطلوب لحسن سير المؤسستين الأمنية والعسكرية».

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي اعتبر أن التعديل الوزاري الحالي «هو فرصة الأمل الأخير من أجل وضع الأمور في نصابها والابتعاد عن السلوك المغامر وهو ما يتطلّب مشاورات مع جميع الأطراف الشيء الذي يقوم به رئيس الحكومة الآن»، مضيفا «نحن يكاد يَنطبق علينا القول بأنّنا نلعب في الوقت الضائع والانقاذ مسألة حياة أو موت، وهذا على الجميع أن يعيه ويتصرّف وفق متطلبات المرحلة».

هذا وأثارت دعوة الرئيس التونسي لمراجعة النظام السياسي في تونس، وتشكيكه بمدنية حركة «النهضة» الإسلامية، عاصفة من الجدل داخل الأروقة السياسية في تونس، حيث اعتبرت «النهضة» ذلك نوعا من المزايدة السياسية والانتخابية، ودعت في المقابل رموز النظام السابق إلى إثبات التزامهم بالديمقراطية والتعددية السياسية.

واعتبر قائد السبسي، في حوار مع جريدة «الصحافة» المحلية أن « النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنّات عدّة وهو نظام شَلَّ العمل الحكومي أو يكاد وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أيّ حكومة ـ والسّلطة التنفيذية عموما على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار مجتمع ديمقراطي تتحقّق فيه قيم الحريّة والكرامة».

كما أشار إلى أن حزبه «اضطر» للتحالف مع حركة «النهضة» الإسلامية، مشيرا إلى أنه «لم تكن أمامنا سيناريوهات أخرى (…) و»النهضة» كانت جاهزة لذلك إضافة الى أحزاب أخرى بما أتاح حينئذ فرصة تشكيل تحالف حكومي. هي قبلت وليس بشروطها، وقلنا على الأقلّ نسَاهِمُ بذلك في جلبها الى خانة «المدنية» ولكن يبدو أنّنا أخطأنا التقييم.

وعلّق زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» على تصريحات السبسي بقوله «القانون لا يسمح بمراجعة النظام السياسي الآن، هذا الأمر يأتي بعد إتمام هذه الدورة (الانتخابية)، كما أن هذا الأمر غير ممكن دستوريا الآن، باعتبار أن هناك تنصيصا على عدم تغيير الدستور».

وحول تشكيك قائد السبسي بمدنية «النهضة»، قال الشهودي في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «مدنية النهضة ثابتة بالقانون والممارسة والتاريخ، وحتى نحن من جهتنا نحتاج إلى التثبت والتدقيق هل أن رئيس الدولة بالفعل يحترم المسألة الديمقراطية ويعمل بها بما يليق بمرحلة الثورة أم لا، بالتالي هذا السؤال مطروح عليه وليس علينا، فمدنية النهضة أمر غير قابل للنقاش لأن هناك ممارسة فعلية لهذا الأمر، وهناك انضباط عام للقوانين ونحن من الذين ساهموا بتأسيس الجمهورية الثالثة وبالتالي هذا جدل عبثي، ولكن بالمقابل يحتاج كل من له ارتباط بالمنظومة القديمة أن يثبت أنه فعلا ديمقراطي ويقبل التعددية والتنوع، وهذه العملية (التصريحات) هي نوع من المزايدة السياسية من حين لآخر وأعتقد أن السبسي لم يكن موفقا في هذا التصريح». (تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23)