﻿مصر تطالب بتوفير الحماية لمسلمي ميانمار وحزب «النور» يدعو قادة العرب للتحرك

القاهرة ـ «القدس العربي»: جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إدانته لأحداث العنف التي تشهدها ميانمار، مشيراً إلى أن استمرار الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف.

وشدد على ضرورة اضطلاع الحكومات بمسؤولياتها في حماية حقوق الأقليات وتوفير الأمن لهم بما يساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة.

كذلك أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أعمال العنف التي يشهدها إقليم آراكان في دولة ميانمار.

وطالبت السلطات في ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغا، للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وأكدت دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة، كما طالبت بالتجاوب مع المساعي التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فعال ومستدام لهذا الوضع السياسي والإنساني الخطير.

وأيضاً، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لتصاعد الانتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وقال في بيان إن «التقارير والأخبار الواردة في هذا الصدد، ومنها تقارير للأمم المتحدة وللجان دولية مستقلة، أوجدت استياء وقلقا بالغا لدى الرأي العام والشعوب العربية، التي تمثل جزءا وركنا أساسيا من شعوب العالم الإسلامي».

حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، طالب الحكومة باتخاذ موقف حاسم من حكومة بورما، والضغط عليها من أجل إيقاف المذابح ضد مسلمي الروهينغا، خصوصا أن هناك علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة بورما.

وقال في بيان بعنوان «أليس ما يحدث في بورما هو إرهابا؟»، إن مسلمي الروهينغا في ميانمار يتعرضون لأبشع صور التطهير العرقي، والتهجير القسري، والقتل الجماعي، الذي لا يفرق بين رجل وامرأة وطفل، عن طريق الحرق والدفن أحياء، والشنق وتقطيع الأعضاء بصورة لم ترَ البشريةُ مثلها، منددا بحدوث كل ذلك وسط صمت دولي رهيب.

وأضاف أن «ما زاد من بشاعة هذه الجرائم أنه لا يقوم بها مجرد أفراد أو جماعات فحسب، بل تقوم بها قوات الجيش والشرطة التابعة لحكومة بورما التي تقودها أونغ سان سو تشي البوذية العنصرية، والحاصلة على جائزة «نوبل للسلام».

وتساءل: «إن لم يكن ما يحدث مع مسلمي الروهينغا إرهابًا، فكيف يكون الإرهاب؟ أم أن وصف الإرهاب صار من نصيب المسلمين فقط؟».

وأضاف: «الإسلام الذي عاشت الأقليات في ظله عقودًا وأزمنة مديدة فى أمن وحرية وسلام، الكل يعلم أنه بريء من الأعمال الإرهابية التي يقوم بها بعض الجماعات المنحرفة عن منهج الإسلام القويم».

وتابع: «المقصود من إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام وحده دون غيره هو تشويهه وصدّ الناس عنه، واتخاذ ذلك ذريعة لمحاربة الإسلام نفسه تحت مسمى محاربة الإرهاب».

وواصل: «ما يرتكب ضد المسلمين من مجازر وجرائم وعدوان، كما نرى في بورما وفلسطين والبوسنة والهرسك والعراق وغيرها، فليس هذا إرهابا، بل يستحق مرتكبوها التكريم، بل وأحيانا الحصول على جائزة «نوبل للسلام»، كأمثال السفاحين مناحم بيغن، وشيمون بيريز وإسحاق رابين، وأخيرًا هذه المرأة العنصرية أونغ سان سو تشي التي تقود المجازر الوحشية ضد المسلمين الآن في بورما، إنها المعايير المزدوجة لأصحاب الحضارة العنصرية الهمجية».

وشدد الحزب على أن «ما يحدث مع مسلمي الروهينغا يكشف الوجه الحقيقي لمدّعي الحضارة والمدنية والإنسانية، ودعاة الحرية وحقوق الإنسان».

ودعا «قادة العرب والمسلمين لأن يتحركوا دوليًا بقوة لإيقاف هذه الجرائم، وتوفير الحماية لمسلمي الروهينغا، وكذلك الملاذ الآمن للمهجّرين».