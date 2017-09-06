﻿حزب «الدعوة» العراقي يسعى لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لضمان منصب رئيس الوزراء

بغداد ـ «القدس العربي»: لم يحسم حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، موقفه بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء بقائمة موحدة أم بعدّة قوائم، مترقباً النسبة المئوية في قانون انتخابات مجلس النواب، وآلية توزيع المقاعد.

وفيما نفى نواب عن ائتلاف دولة القانون، الكتلة السياسية الممثلة لحزب الدعوة الإسلامية، الأنباء التي تحدثت عن وجود انشقاقات داخل الحزب (جناح لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي، وآخر لرئيس الوزراء حيدر العبادي)، أكدوا إن «الأغلبية السياسية» هو المشروع السياسي المقبل للائتلاف، للحفاظ على منصب رئيس الوزراء المقبل.

وقال النائب عن «دولة القانون»، والقيادي في حزب «الدعوة»، خلف عبد الصمد لـ«القدس العربي»، إن «العبادي هو جزء من حزب سياسي، ويخضع لقراراته، وفي حال قرر الخروج من الحزب أو البقاء فيه، فإن ذلك يتم بعد النظر إلى مصلحة الحزب أولاً».

وأشار إلى إن «الحزب يقرر هل من المصلحة الدخول في الانتخابات المقبلة بكتلة واحدة أم بأكثر من كتلة، بالاعتماد على قانون الانتخابات والنسبة المعتمدة في نظام سانت ليغو (نظام توزيع المقاعد)».

وطبقاً لعبد الصمد فإن «من حق الأحزاب السياسية أن تفكر في مصلحتها بالفوز (…) المالكي (الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية) طرح مشروع الأغلبية السياسية في عام 2010، وهو يصرّ عليه حالياً، لا سيما بعد ما أنتجه نظام المحاصصة خلال 13 عاماً مضت، والذي يعد سبباً رئيساً في عدم تقديم الخدمات لأبناء العراق».

وبين أن «قرب المالكي وبعده من الكتل السياسية يعتمد على مدى قناعة تلك الكتل بمشروع الأغلبية السياسية».

ويصرّ حزب الدعوة، على تشكيل كتلة سياسية كبيرة لضمان منصب رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من كثرة الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف كبير بين المالكي والعبادي.

كذلك، شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي لـ«القدس العربي»، على أن «العبادي عضو قيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني، وجميع الأنباء التي تتحدث عن انشقاقه من الحزب عارية عن الصحة».

وبرر تلك الأنباء قائلاً: «البعض ممن تحدث عن وجود انشقاق داخل حزب الدعوة، نظر إلى ما حصل في المجلس الأعلى، وخروج عمار الحكيم وتشكيله تيار الحكمة الوطني (…) هناك من حاول سحب ذلك إلى حزب الدعوة».

وأضاف إن «ائتلاف دولة القانون يمثل القرار السياسي لحزب الدعوة، بكونه الجهة الراعية لتشكيله، إضافة إلى الأطراف الأخرى المنضوية تحت الائتلاف».

وكشف البياتي عن طرح عدد من الكتل السياسية مشاريع للتحالف مع العبادي أو المالكي، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، لكنه لفت إلى أن «حزب الدعوة لم يقرر حتى الآن (وقت إعداد التقرير) مع أي الكتل سيتحالف».

وطبقاً للمصدر، فإن ما يهم حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون هو تشكيل «كتلة وطنية تستفيد من سلبيات الماضي وتبني على إيجابياته»، مرجحاً أن تشهد «الساحة السياسية الشيعية ثلاث أو أربع قوائم انتخابية، فضلا عن قوائم أخرى رديفة، تجتمع بعد الانتخابات لتشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، حتى تحتفظ بمنصب رئاسة الوزراء».

وفي السياق، نفت مصادر أخرى في ائتلاف دولة القانون، وجود اتفاق داخل الائتلاف على المشاركة «بأكثر من قائمة» في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى لـ«القدس العربي»، إن «قائمة ائتلاف دولة القانون تضم العبادي والمالكي، وهذه القائمة لا تزال حتى هذه اللحظة موحدة، ولا توجد نيّة لدى الائتلاف للتحالف مع قوائم انتخابية أخرى».

وعن أنباء انقسام حزب «الدعوة «إلى جناحين، قال المولى، «لا توجد أجنحة داخل الحزب، لكن إذا تطلبت المصلحة أن تكون هناك قائمتان انتخابيتان لحزب الدعوة فسنمضي بهذا الخيار، وفقاً لقانون الانتخابات البرلمانية، وفي حال كان القانون كما القوانين السابقة فإن القائمة ستكون موحدة وتضم العبادي والمالكي».

وختم قائلاً: «ائتلاف دولة القانون يقترب مع الكتل السياسية التي تتطابق برامجها السياسية مع برنامج الائتلاف وحزب الدعوة».