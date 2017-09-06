﻿اللجنة الإسلامية في إسبانيا ترفض توظيف المساجد للترويج والتصويت لمصلحة استفتاء تقرير مصير كتالونيا

مدريد -« القدس العربي » : لم يعد الجدل حول الإسلام مرتبطا فقط بالجماعات المتطرفة واعتداءات برشلونة الإرهابية التي وقعت الشهر الماضي، بل يحضر في المجال السياسي وهذه المرة في استفتاء تقرير المصير الذي ستشهده كتالونيا شمال شرق إسبانيا يوم الفاتح من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وذلك بمنع توظيف المساجد في الترويج للاستفتاء.

في هذا الصدد، نقلت جريدة الموندو هذا الأسبوع قرار اللجنة الإسلامية في إسبانيا تجميد ووقف كل نشاط في المساجد يهدف إلى تأييد الاستفتاء أو التعريف به، لتقرير المصير الذي ستشهده كتالونيا. ووجهت اللجنة رسائل إلى مساجد كتالونيا كي لا تفتح أبوابها أمام الدعاية للاستفتاء أو تعمل على استقبال في ملحقاتها صناديق الاقتراع يوم الفاتح من أكتوبر المقبل للتصويت.

ويأتي قرار اللجنة الإسلامية في إسبانيا بعدما قرر مسجد من مساجد إقليم برشلونة احتضان نشاط سياسي دعت إليه اللجنة المنظمة لاستفتاء تقرير المصير في كتالونيا «اللجنة القومية لكتالونيا»، ويركز على دور الجميع مسلمين ومسيحيين وديانات أخرى ومواطنين من كتالونيا ومهاجرين في بناء ما يفترض أنه الدولة الكتالانية الجديدة التي ستولد بعد استفتاء الفاتح من أكتوبر.

لكن قرار اللجنة الإسلامية في إسبانيا لا يعتبر حاسما، إذ هناك جمعيات إسلامية في كتالونيا تميل إلى دعم مسلسل تقرير المصير وتعتبر برنامج كتالونيا في الهجرة أحسن من برنامج الحكومة المركزية في مدريد.

وبهذا، ينتقل الجدل حول الإسلام من اعتداءات برشلونة إلى دوره السياسي المحتمل في استفتاء تقرير المصير في كتالونيا. وعمليا، تدرك حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا وباقي الأحزاب القومية المنادية بالاستقلال أهمية المهاجرين في استفتاء تقرير المصير لسببين، الأول؛ وهو وزنهم العددي لأن عشرات الآلاف يمتلكون الجنسية الإسبانية ويحق لهم التصويت، ما قد يشكل تقدما للقوميين، ثانيا؛ حتى تستوحي حكومة الحكم الذاتي واللجنة القومية الكتالانية بأن الدولة الجديدة ستحتضن الجميع. وهي تستوحي شعارها الأخير من سياسة الولايات المتحدة القديمة في الترويج للهجرة قبل تغيير القوانين.

وتركز اللجنة القومية الكتالانية ودعاة تقرير المصير على جنسيتين، المغربية ثم الـــباكستانية لوزنهما خاصة المغربية. ويبلغ عدد المغاربة في كتالونيا قرابة ربع مليون، وحصل عشرات الآلاف على الجنســـــية الإسبانية ويحق لهم التـــصويت. وشارك نشطاء مغاربة بشكل بارز في بلورة مشروعات الدولة المستقبلية خاصة في مجال تنظيم الهجرة وكذلك العلاقات الدولية مع منطقة المغرب العربي-الأمازيغي.

وكانت الدولة المغربية قد طالبت من مواطنيها الابتعاد عن استفتاء تقرير المصير واعتباره نزاعا يقتصر على الإسبان، لكن برغم هذا الموقف، ينخرط مغاربة في دعم استفتاء تقرير المصير.

ويذكر أن كتالونيا ترغب في الانفصال عن إسبانيا وستنظم أول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل استفتاء تقرير المصير، وتهدد الحكومة المركزية بمنع الاستفتاء قانونيا وأمنيا.