الولايات المتحدة تلوح بإمكانية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: لوحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في محاضرة ألقتها في معهد «أمريكيان إنتربرايز إنستييوت»، المعقل التاريخي للمحافظين الجدد، بإمكانية الانسحاب من الإتفاق النووي مع إيران لأنها غير ملتزمة بنص الاتفاق وأنها في حالة إنتهاك لبنوده.

وقالت في الكلمة، التي وزعتها بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على الصحافة المعتمدة ووصلت «القدس العربي» نسخة منها: «أنا هنا اليوم للتحدث عن إيران والاتفاق النووي لعام 2015. وهذا موضوع ينبغي أن يهم جميع الأمريكيين لأن له تأثيرا خطيرا على أمننا القومي وأمن العالم، وهو موضوع يتكرر في الأمم المتحدة. إننا إذ ننظر لهذا الموضوع بعناية فائقة، كما دلت على ذلك زيارتي الأخيرة إلى فيينا، حيث التقيت مع المراقبين النوويين الإيرانيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك».

وأضافت: «لقد أعجبني فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهودها والمدير العام أمانو وهو دبلوماسي يتحلى بالكفاءة، كما أنه شخصية جدية يفهم بوضوح الطبيعة الحرجة لمهمته». وأضافت: «أمانو في نقاشنا، أدلى بالملاحظة التي توقفتني وهي أن رصد الامتثال الإيراني للاتفاق النووي يشبه اللغز، وأن التقاط قطعة واحدة فقط لا تعطيك الصورة الكاملة».

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبلغ الكونغرس في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل أن إيران غير ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، ولكن ذلك لا يعني أننا سننسحب من الاتفاقية فورا.

وعرضت هيلي خلال الندوة الأسباب التي قد تدفع بالرئيس ترامب إلى اتخاذ قرار بإعادة النظر في الاتفاق النووي. وقالت إن الاتفاق لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد، لكنها لا تدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة منه، بل التدقيق فيه لأنه «محدود جدا ومليء بالعيوب».

وأضافت «يجب ألا ننظر فقط في الانتهاكات، يجب أن ننظر إلى تصرفات إيران العدائية تجاه الولايات المتحدة». وقالت إن إيران انتهكت الاتفاق عدة مرات منذ التوقيع عليه فهذا الاتفاق «لا يمنع الإيرانيين من القيام بأمور سيئة، بل يزيدهم قوة. فإذا نظرنا إلى أي منطقة فيها اضطرابات مثل الشرق الأوسط، فستجد إيران موجودة هناك».

وبموجب القانون فإن على الرئيس الأيمركي أن يصادق على الاتفاق بشكل دوري. وشددت هيلي في كلمتها على أن ترامب «إن لم يجد ما يؤكد أن إيران ملتزمة بالاتفاق، فستكون تلك رسالة إلى الكونغرس بأن الإدارة تعتقد أن طهران تنتهك الاتفاق أو أن رفع العقوبات عنها غير مناسب أو أن رفع العقوبات لا يخدم المصالح الأمنية الأمريكية أو الثلاثة معا».

وقالت في نهاية محاضرتها إذا قرر ترامب إبلاغ الكونغرس بأن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي فلديه أرضية صلبة للانسحاب من الاتفاق.

وتابعت هيلي كيل الاتهامات لإيران قائلة: «إن إيران استفادت من الاتفاق النووي بفك أزمتها الداخلية.

إيران تغرد خارج السرب الدولي ولا تدرك إذا ما كانت هي دولة أو قضية. إن إيران عنصر ارتباك ومشاغبة في المنطقة».

ويشير بعض المراقبين هنا والصحافة الأمريكية إلى أن نجم وزير الخاردجية الحالي ريكس تيلرسون بدأ يأفل وربما يقدم إستقالته بعد طرد ستيف بانون وسيباستيان غوركا من التركيبة الداخلية للبيت الأبيض وأصبح تيلرسون عرضة للهجوم من المحافظين الجدد، ما يشير إلى أن أسهم هيلي بدأت ترتفع وأنها المرشح الأفضل لمنصب الخارجية في حالة إستقالة تيلرسون، خاصة وأنها مدعومة بقوة من منظمة إيباك المناصرة الأشرس في دعم إسرائيل الليكودية.