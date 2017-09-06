الأجهزة الأمنية المغربية والاسبانية تعتقل خلية إسلامية مكونة من ستة أشخاص للاشتباه بتدربهم على قطع الرؤوس
الرباط – «القدس العربي»: فككت الأجهزة الأمنية المغربية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، أمس الاربعاء خلية قالت إنها موالية لتنظيم داعش وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في إسبانيا والمغرب.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ أرسل لـ «القدس العربي» إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST) تمكن اليوم (أمس) الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة (05 ) عناصر موالية لـ «داعش» تم إيقافهم ببني شيكر نواحي مدينة الناظور، من بينهم إسباني من أصل مغربي يقيم بمدينة مليلية ، وذلك في إطار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية.
وذكر بلاغ الوزارة أن هذه العملية الاستباقية تزامنت مع قيام المصالح الأمنية الإسبانية بمليلية بإيقاف شريك آخر لعناصر هذه الخلية الإرهابية ، التي أكدت التحريات بشأن أعضائها أنهم كانوا ينشطون في استقطاب وتجنيد شباب لفائدة «داعش» في الموازاة مع إشادتهم بالأعمال الوحشية التي ينفذها مقاتلوه سواء داخل أو خارج الساحة السورية العراقية. وأضاف البلاغ إن التحريات الأمنية كشفت أيضا عن أن أفراد هذه الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بكل من المغرب وإسبانيا ، حيث انخرطوا في عقد اجتماعات سرية ليلا إضافة لقيامهم باستعدادات بدنية وتدريبات على كيفية تنفيذ عمليات الذبح باستعمال أسلحة بيضاء. ويأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية – يشير البلاغ – في ظل تصاعد حدة الخطر الإرهابي الذي يتربص البلدين وسعي «داعش» إلى تكثيف عملياته خارج معاقله بكل من العراق وسوريا، من خلال تحريض مناصريه على تنفيذ المزيد من العمليلات الإرهابية. وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري بإشراف النيابة العامة المختصة.
و قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الشرطة الإسبانية والمغربية اعتقلت خمسة مغاربة وإسبانيا واحدا للاشتباه في انتمائهم لخلية إسلامية متشددة تدرب أعضاءها على قطع الرؤوس.
واعتقلت الشرطة الإسبانية 199 شخصا بتهمة الارتباط بصلات بجماعات متشددة منذ رفع درجة التأهب إلى درجة واحدة قبل حالة التأهب القصوى في عام 2015 وبث تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات في كطالونيا، تسجيلا مصورا عبر إحدى قنواته الرسمية ويظهر فيه اثنان من مقاتليه يوجهون تهديدات بالإسبانية لإسبانيا وتتخلله صور لآثار هجوم برشلونة وتعهد أحد المقاتلين بالانتقام لدماء المسلمين التي أسالتها محاكم التفتيش الإسبانية التي تأسست عام 1478 ولمشاركة ما قال إنها إسبانيا القاتلة في المساعي المناهضة للدولة الإسلامية.
هولاء الإرهاب المجرمون يجب إعدامهم حتى يكونون عبرة لمن اعتبر . هولاء الإرهابيون المجرمون أعداء المسلمين قبل أن يكونون أعداء لأي دولة أخرى هولاء الإرهابيون المجرمون اساؤا لسمعة المسلمين فجميع الدول الإسلامية والعربية تطالب بإعدامهم يجب تنظيف الكرة الارضية من هولاء المجرمون فالذي وظفهم الكيان الصهيوني والضحايا هم العرب والغربين . فعلى الغرب يسأل نفسه من المستفيد من جراءم هولاء المجرمون هو الذي يقف خلفهم .