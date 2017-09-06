تونس: «حكومة حرب» على من؟
رأي القدس
أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا وزارياً واسعاً شمل 13 حقيبة من أصل 25 هو الأول منذ وصوله لمنصبه قبل نحو العام في ظل ظروف صعبة تعانيها البلاد وخصوصاً في قضايا الأمن والاقتصاد، ومخاوف من تأثير الاضطرابات التي تعاني منها دول الجوار، وخصوصاً ليبيا، ومخاوف أخرى على التجربة الديمقراطية الهشّة بعد عقود من الاستبداد.
شمل التعديل وزارات مهمة كالداخلية والدفاع والمالية، وتولاها وزراء شغل اثنان منهما مناصب في حكومات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة التونسية عام 2011، وكانت لوزير الدفاع الحالي، عبد الكريم الزبيدي خلافات مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
سبقت التعديل ضغوط من زعيم حزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس) الذي طالب بالنصيب الأكبر للحزب من الحقائب «لتنفيذ برنامجه الاقتصادي والسياسي»، ما أدّى إلى مفاوضات طويلة مع حزب «النهضة»، وهو الأكبر عدداً في البرلمان، ومداخلات من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو، رغم كونه جهة نقابية، فإنه يعتبر لاعباً أساسياً في الساحة السياسية.
الشاهد وصف وزارته الجديدة بـ«حكومة حرب» وأنها ستخوض «المعركة نفسها ضد الفساد والإرهاب ومن أجل التنمية»، وهي أمور لا خلاف عليها، لكن المطلوب عمليّاً من الوزارة إجراء إصلاحات حساسة لإنعاش الاقتصاد وخفض العجز وموازنة المالية العمومية وهي إجراءات غير شعبيّة عادة وتخضع لمطالب المقرضين الدوليين المعتادة بخصوص سحب الدعم عن السلع وتحرير العملة وتفويض جهات أجنبية «مراقبة أداء الاقتصاد»، وهي وصفات لا تعمل بالضرورة لصالح الاقتصاد الوطنيّ وتؤدي، في أحيان كثيرة، إلى نتائج اقتصادية وسياسية خطيرة.
تناظرت النقلة الوزارية المهمة مع تصريحات جديدة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعا فيها إلى «إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي في البلاد» كونه نظاماً «شلّ العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة، والسلطة التنفيذية عموماً، على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية»، متبعاً ذلك بهجوم على حركة «النهضة»، التي قال إن حزبه حاول جلبها «إلى خانة المدنية ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم».
ترجمة الحديث السابق إنه رغم أن «النهضة» قبلت بشروط «نداء تونس»، وتخلّت عن أهم المراكز الوزارية في الحكومة (رغم أنها الحزب الأكبر الذي يحق له تشكيل الحكومة)، فإن مطلوب السبسي هو حكومة «غير هجينة» تتشكّل كلّها من وزراء يسميهم ويقودهم الرئيس ونجله (قائد «نداء تونس») وصهره (رئيس الوزراء) وبذلك تقوم السلطة التنفيذية بواجباتها وتتحقق معجزات حلّ المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية كافة… وكفانا الله شرّ الديمقراطية ونتائجها.
هذه الإشارات مأخوذة بمجموعها ومعانيها المعلنة والمضمرة، تجعلنا نتساءل إن كانت وزارة الشاهد الجديدة حقّاً هي حكومة حرب على الفساد والإرهاب إذا كان جلّ مقصود الرئيس وحزبه التفلّت من وقائع السياسة ونتائج الاقتراع والانتخابات والسيطرة الفعلية على كل مقدّرات السلطات التنفيذية من دون تكليف شعبيّ شامل يشرعن هذه السيطرة.
… كما لو أن حلم أصحاب شعارات «المدنية» الأقصى هو الدكتاتورية العائلية العسكرية!
رأي القدس
لو قامت إنتخابات جديدة بتونس لسقط حزبي نداء تونس والنهضة معاً
فالأول جاء لمحاربة (الإرهاب) ودعم التوجه العلماني والثاني جاء لمحاربة (الفساد) ودعم التوجه الإسلامي
كلا الحزبين ذاب بالآخر وخسر كلاهما خطه الإستراتيجي ولهذا أتوقع نشوء أحزاب جديدة وعودة للرئيس المعتدل الشريف المنصف المرزوقي
ولا حول ولا قوة الا بالله
متبعاً ذلك بهجوم على حركة «النهضة»، التي قال إن حزبه حاول جلبها «إلى خانة المدنية ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم».)
الفضل فى جلب حركة النهضة الى ” المدنية ” يرجع بالاساس الى السيدين منصف المرزوقى و مصطفى بن جعفر عند تحالفهما معها بعد أول انتخابات حرة و نزيهة فى تونس ……مما مكن تونس العبور بآمان مرحلة صعبة جدا…..
*رأي (شخصي ) ؛-
مشكلة تونس ومعظم الدول العربية
اللعب (منفردا )..؟!
*عصرنا عصر تكتلات واتحادات وتفاهمات
لمواجهة اخطر ملفين تواجه الدول
(الإقتصاد والأمن).
بدون إحياء وتفعيل إتحاد دول(المغرب العربي)
ستبقى تونس وليبيا والجزائر والمغرب
وموريتانيا تعاني الأمرين .
*على قادة هذه الدول تحمل المسؤولية
لتأخر بلدانهم عن التقدم والازدهار.
سلام
*تخيلوا معي أعزائي الكرام
لو دول المغرب العربي من ليبيا الى موريتانيا
اتحدت في كيان بغض النظر عن إسمه
وفتحت الحدود لمرور الاشخاص والبضائع
بكل حرية وبدون أية معيقات وتعاونت في
محاربة (الإرهاب) والقضاء عليه.
* لو حصل هذا الأمر خلال 5 سنوات فقط
سيصبح هذا الكيان الجديد في مصاف
الدول المتقدمة ويحسب له ألف حساب.
سلام
سؤال يجول في خواطر الكثيرين من شعوبنا العربية ولعله في تونس يكون الأقرب للتبين منه في غيرها رغم أن بلدانا أخرى أشد معاناة في اقتصادها وسياستها بكثير وهو.. هل يجب على المواطن أن يضحي بحقه في رأيه الحر لقاء رغيف الخبز؟؟؟
وأستذكر هنا لا حاقدا وإنما متعجبا من أحدهم كان يتبجح علينا أن لا أحد يتدخل في شؤون تونس قاصدا بذلك محيطها العربي الاسلامي القريب.. في حين أن لا أحد تدخل في تونس من جيرانها الأبعدين أوالأقربين عدا أولئك الذين في هم الضفة الأخرى..
باسم الديمقراطية يريدون بيع تونس للفرنسي والايطالي والإمريكي وباسم الاقتصاد يريدون تكميم أفوه الشعب.. وكله بحسبهم مصلحة عليا للبلاد..
النهضة فعلت خيرا حين لم تستوزر عناصرها تجنبا للماجهة القاتلة مع الدولة العميقة من جهة وتفاديا لتحمل تبعات الفشل المحتمل في الخروج السريع بالبلاد من أزماتها ومع ذلك ها هي تدفع الثمن بشكل غير مباشر حتى وهي خارج القرار الاداري..كنت أقول دائما أن الديمقراطية ليست وليدة لحظة ثورية بقدر ماهي نتيجة عمل تراكمي على الوعي بالذات وبالآخر وبتنظيم العلاقات المجتمعية على أسس المساوة في الواجبات.. وهو ما لا تتوفر عليه حاليا حتى أكثر الدول العربية انفتاحا وتحررا كتونس.
نحن نحب تونس ونتفاخر بها فأرجو من مسؤوليها أن يكونوا على قدر الأمل المزروع في قلوب التونسيين وقلوب جميع محبيها.
اوافق الاخ سامح فيما تفضل به
ما لم توضع الايادي معا في
في المغرب العربي وتتعاون
تحت اي منظومة او تكتل
سيبقى اللعب بايدي منفردة
بلا نتيجة ومعاناة للمواطنين وجهد
اسطوري مهدد بتحالفات عائلية
ولكن كيف لنا تقريب الايادي لبعض
عداك عن وضعها مع بعض !
نرجو لتونس كل الخير ونتمنى لمسؤوليها
التوفيق في ادارة بلدهم والنظر لما هو ابعد
من الجمهورية !