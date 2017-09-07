البيت الأبيض: العاهل السعودي يزور واشنطن مطلع العام المقبل

القدس العربي- وكالات: أعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيزور واشنطن مطلع العام المقبل.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي اتفقا خلال اتصال هاتفي جمعهما مساء الأربعاء على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض مطلع العام المقبل.

وأضاف البيان أن الاتصال، وهو الثاني بين ترامب وسلمان خلال أسبوع، تطرق أيضا إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الأمنية في المنطقة.

وكان ترامب قد زار السعودية في أيار/ مايو الماضي في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث شارك في قمة عربية إسلامية أمريكية استضافتها الرياض.