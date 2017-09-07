قصف جوي اسرائيلي على موقع عسكري في غرب سوريا

“القدس العربي” – وكالات: أعلن النظام السوري ان الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ عدة من الأجواء اللبنانية على موقع عسكري في غرب سوريا، ما تسبب بمقتل “عنصرين في الموقع″، بحسب ما جاء في بيان للقيادة العامة لقوات النظام السوري.

وجاء في البيان، “أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 2,45 (23,45 الاربعاء، ت غ) فجر اليوم، على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مصياف” الواقعة على بعد ستين كيلومتراً شرق مدينة طرطوس الساحلية في غرب سوريا.”

وقال البيان، ان الغارات تسببت ب”وقوع خسائر مادية واستشهاد عنصرين في الموقع″ لم يحدد هويتهما او عملهما.

ويوجد موقع عسكري لقوات النظام السوري شمال مصياف، يضم معسكر تدريب وفرعاً لمركز البحوث العلمية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “الصواريخ الاسرائيلية استهدفت المعسكر ومركز البحوث”.

وأوضح ان “القتيلين سوريان”، وأن هناك “أضراراً في مركز البحوث بشكل قطعي وحريقاً ضخماً في مستودعات الصواريخ”.

وذكر ان “الايرانيين وحزب الله يستخدمون هذا المعسكر، وهو قاعدة لكل الميليشيات الموالية للنظام التي تقاتل في ريف حماة” في وسط البلاد.

ونفذت اسرائيل خلال سنوات النزاع في سوريا عدداً كبيراً من الغارات الجوية نادراً ما أقرت بها، واستهدفت غالباً مواقع لحزب الله اللبناني الذي يقاتل الى جانب قوات النظام في سوريا.

وتدعم ايران سوريا بالسياسة والمال والسلاح وتنشر عدداً كبيراً من عسكرييها كمستشارين في أنحاء البلاد، بحسب تقارير مختلفة.

وأعلن محققون تابعون للأمم المتحدة الاربعاء، ان لديهم أدلة تفيد بأن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون أوقع 87 قتيلاً في الرابع من نيسان/ابريل الماضي.

وتقول الولايات المتحدة ان مركز البحوث العلمية في سوريا يصنع غاز السارين.